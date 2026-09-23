Депутатом Госсовета Татарстана избран Фарид Абдулганиев

Фарид Абдулганиев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 23 сентября, на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан были подведены итоги дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Согласно протоколу территориальной (окружной) избирательной комиссии Высокогорского района, в голосовании принял участие 53 871 человек, что составляет 88,14% от числа избирателей, включенных в списки.

По итогам голосования голоса избирателей распределились следующим образом:

– Фарид Абдулганиев – 34 957 голосов (64,90%);

– Муса Касюков (представитель КПРФ, депутат Высокогорского сельского поселения) – 12 194 голоса (22,64%);

– Рушан Вагизович Хасанов (кандидат от ЛДПР, помощник депутата Госдумы) – 6118 голосов (11,36%).

По итогам голосования в Высокогорском округе №50 депутатом Государственного Совета Татарстана VII созыва избран Фарид Султанович Абдулганиев.

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев заметил, что высокая явка на дополнительных выборах стала показателем активного участия жителей округа в формировании республиканского парламента.

«Высокая явка на выборах в Высокогорском округе показывает, что жители активно воспользовались своим избирательным правом. Благодарю избирателей, а также членов комиссий, наблюдателей и всех участников избирательного процесса за ответственную работу и обеспечение открытого и легитимного голосования», – отметил он.

Общие результаты дополнительных выборов будут опубликованы в газетах «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан».

Высокогорский одномандатный округ №50 стал одним из трех уровней избирательных кампаний, завершившихся в Татарстане в рамках Единого дня голосования. Помимо довыборов депутата Госсовета республики, в Татарстане прошли выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и дополнительные выборы в 40 муниципальных районах.