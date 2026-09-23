Депутатом Госсовета Татарстана избран Фарид Абдулганиев
Сегодня, 23 сентября, на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан были подведены итоги дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
Согласно протоколу территориальной (окружной) избирательной комиссии Высокогорского района, в голосовании принял участие 53 871 человек, что составляет 88,14% от числа избирателей, включенных в списки.
По итогам голосования голоса избирателей распределились следующим образом:
– Фарид Абдулганиев – 34 957 голосов (64,90%);
– Муса Касюков (представитель КПРФ, депутат Высокогорского сельского поселения) – 12 194 голоса (22,64%);
– Рушан Вагизович Хасанов (кандидат от ЛДПР, помощник депутата Госдумы) – 6118 голосов (11,36%).
По итогам голосования в Высокогорском округе №50 депутатом Государственного Совета Татарстана VII созыва избран Фарид Султанович Абдулганиев.
Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев заметил, что высокая явка на дополнительных выборах стала показателем активного участия жителей округа в формировании республиканского парламента.
«Высокая явка на выборах в Высокогорском округе показывает, что жители активно воспользовались своим избирательным правом. Благодарю избирателей, а также членов комиссий, наблюдателей и всех участников избирательного процесса за ответственную работу и обеспечение открытого и легитимного голосования», – отметил он.
Общие результаты дополнительных выборов будут опубликованы в газетах «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан».
Высокогорский одномандатный округ №50 стал одним из трех уровней избирательных кампаний, завершившихся в Татарстане в рамках Единого дня голосования. Помимо довыборов депутата Госсовета республики, в Татарстане прошли выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и дополнительные выборы в 40 муниципальных районах.