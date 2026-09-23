В «Кроссе нации» в Казани примут участие более 17 тысяч человек

В Казани в рамках Всероссийского дня бега пройдет «Кросс нации». Мероприятие состоится 26 сентября сразу на двух площадках – в молодежном экстрим-парке «УРАМ» и на стадионе «Локомотив» в Юдино.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.

«Это самый любимый осенний старт, потому что здесь бегут семьи, дети, профессиональные спортсмены, бегут жизнелюбы. И, конечно же, у нас есть добрая традиция – это благотворительный забег с «Доброй Казанью». Мы бежим вместе с детьми и спортсменами для того, чтобы показать, что в любом виде спорта главное встать на старт и преодолеть дистанцию», – сообщил Гарипов.

В этом году «Кросс Нации» приурочен к Году единства народов России. Забег будет проходить сразу на двух площадках в зависимости от физической подготовки участников.

Основным местом проведения станет экстрим-парк «УРАМ», где в 10:00 общую зарядку проведут чемпионка России по многоборью Юлиана Фещенко и бронзовый призер Игр стран БРИКС Рамиля Валитова. Далее последует забег на 1000 метров для ветеранов и семей Казани.

В 12:45 состоится традиционный массовый забег на 2000 метров по Кремлевской набережной. Для участников и гостей мероприятия будут проведены выступления творческих и спортивных коллективов.

Наряду с этим «Добрая Казань» проведет благотворительный забег, после которого все собранные средства будут направлены в фонд для поддержки детей с ограниченными возможностями. В забеге примут участие 55 детей с разными нозологиями и разных возрастов, каждого будет сопровождать волонтер или спортсмен.

«Для наших детей это очень важно – во-первых, быть в социуме, а во-вторых, получить эту заветную медаль. Они все эти медали копят, собирают, гордятся ими и тоже считают себя частью большой спортивной Казани», – сообщила директор фонда «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

Для более подготовленных спортсменов будет оборудована площадка на стадионе «Локомотив» в Юдино. Забеги пройдут на дистанции в 2,4,6,8 и 12 километров по лесопарковой зоне. Профессионалы будут бороться за Кубок «Кросса нации».

Как сообщил Гарипов, на кроссе ожидают встретить порядка 17 тысяч участников. На сегодняшний день свои стартовые номера получили уже 11 тысяч человек.

Ограничений по участию в забеге нет. Каждый желающий может зарегистрироваться на портале «Госуслуг» до 24 сентября, 12:00.

После регистрации участнику нужно будет подойти в мандатную комиссию для допуска к соревнованию до 25 сентября. Комиссия находится по адресу ул.Ташаяк, 2а в пресс-центре Центрального стадиона. Рабочие часы: с 10:00 до 19:00.

При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, справку о допуске врача.

Напомним, что «Кросс нации» проводится ежегодно с 2004 года. В прошлом году в Казани в забеге приняли участие 16 170 человек.

По количеству участников и географии проведения мероприятие является одним из самых массовых спортивных стартов страны.

Автор: Карина Ямалетдинова