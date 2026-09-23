Агент Захаряна объяснил, почему игрока не вызвали в сборную

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Российский агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна объяснил, с чем связан невызов клиента на товарищеские матчи сборной России.

«У сборной России есть тренер, он решает, кого вызывать. Если Карпин так решил, значит, посчитал, что Арсен не заслужил вызов в сборную. Не вызвал — значит, не вызвал. Считает, что другие достойны больше», — сказал Голубин «Совспорту».



29 сентября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против Ирана в Казани.

