В Татарстане ввели выплаты для стобалльников ЕГЭ

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В Республике Татарстан ввели единовременные выплаты для выпускников школ, набравших 100 баллов в ходе сдачи единого государственного экзамена в 2026 году. Соответствующее постановление Кабинета министров региона подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Для выпускников, сдавших на 100 баллов ЕГЭ по одному предмету, размер выплаты составит 15 тыс. рублей, по двум – 25 тыс. рублей, по трем – 35 тыс. рублей.

Минобрнауки Татарстана этим же документом поручено разработать и утвердить порядок предоставления единовременной выплаты стобалльникам ЕГЭ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году Татарстан остался одним из регионов – лидеров по числу стобалльных результатов ЕГЭ. В республике 408 выпускников получили 460 стобалльных результатов. Это самый высокий показатель за последние шесть лет. В частности, два выпускника набрали по 300 баллов, 48 выпускников – по 200 баллов, 358 выпускников – по 100 баллов.