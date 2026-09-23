Минниханов в КНР обратил внимание на сходство китайской и татарской музыки
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в КНР обратил внимание на сходство звучавшей в момент подписания Меморандума о взаимопонимании между Казанским государственным энергетическим университетом и Шаньдунским университетом науки и техники китайской музыки с традиционной татарской музыкой. Соответствующее видео выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Официальное подписание соглашений в Шаньдуне сопровождается национальной музыкой. Знакомые мотивы тронули Раиса до глубины души», – написала Лилия Галимова в своем канале в мессенджере МАКС.
Рустам Минниханов попросил донести до представителей принимающей стороны свое наблюдение и пообещал провести концерт татарской музыки, когда они совершат ответный визит в Татарстан.
Подробнее о сегодняшнем соглашении читайте в материале «Татар-информа» Минниханов в КНР: Татарстан и Шаньдун создадут университет передовых технологий.
Видео: МАКС-канал Лилии Галимовой.