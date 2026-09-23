Университет Иннополис проведет хакатон с призовым фондом 3 млн рублей

Университет Иннополис запускает хакатон «Инноглобалхак» по разработке ИТ-решений для студентов бакалавриата технических вузов России. Мероприятие пройдет 13–16 ноября в Университете Иннополис.

Участникам за два дня предстоит создать ИИ-помощника для техподдержки, генератор объявлений услуг, цифрового двойника трубопровода и защитить проекты перед жюри. Соревнование состоится при поддержке МТС Веб Сервисов, Авито Тех, Nedra Digital и «БАРС Груп». Регистрация для команд от 3 до 5 человек открыта до 19 октября.

Также участникам всероссийского хакатона предложат решить несколько заданий из практики ИТ-компаний. За лучший проект команда-победитель получит 300 тыс. рублей, за второе место – 250 тыс. рублей, за третье – 200 тыс. рублей.

Треки для студентов 3–4 курсов технических вузов России:

Генератор объявлений по продвижению услуг на Авито. Необходимо создать сервис, который анализирует текст объявления из категории «Услуги», определяет, о каких именно работах идет речь, подбирает подходящие подкатегории и автоматически формирует несколько готовых черновиков объявлений. Это поможет пользователю не перегружать объявление лишней информацией, а быстро получить несколько точных вариантов, которые лучше соответствуют поисковым запросам и структуре каталога Авито.

Корпоративный Telegram-бот для «БАРС Груп». Разработка умного Telegram-бота, который мгновенно отвечает на вопросы сотрудников компании на естественном языке, опираясь исключительно на актуальную документацию проекта. Сервис ускорит поиск необходимой информации и снизит нагрузку на профильных специалистов.

Треки для студентов 1–2 курсов программ бакалавриата Университета Иннополис для подготовки специалистов топ-уровней:

ИИ-помощник специалистов техподдержки МТС. Участникам предстоит разработать ИИ-решение на основе больших языковых моделей, которое быстро анализирует обращения клиентов в техническую поддержку приложения МТС и автоматически выделяет из них главное. Такой сервис поможет оперативнее реагировать на технические инциденты и обращения пользователей.

Цифровой двойник трубопровода для Nedra Digital. Нужно создать браузерную 3D-модель участка трубопровода, которая просчитывает физику движения жидкости по нему. Система должна непрерывно сравнивать необходимое по расчетам давление с реальными показателями и сигнализировать об утечке при расхождениях данных.

Участие в хакатоне, проживание, питание в кампусе Университета Иннополис и трансфер из Казани и обратно бесплатные. Для прохождения отбора командам необходимо прислать портфолио с сертификатами, грамотами хакатонов, турниров по программированию и другие подтверждающие профессиональные успехи документы.

Подробности и регистрация – по ссылке.