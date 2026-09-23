Театр Камала на гастролях в Москве получил награды ДУМ РФ

Татарский театр им. Г. Камала открыл гастроли в Москве на сцене Малого театра. На официальном открытии татарский театр поприветствовал председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

«Сегодня замечательный день. Для нас большая честь открыть гастроли дорогого нашему сердцу, замечательного театра им. Галиасгара Камала на сцене Малого театра. Наши театры связывают давняя история и теплые дружеские отношения. Значительная часть труппы, старшие коллеги – это выпускники высшего театрального училища им. Щепкина. А как было сказано, вот уже 20 лет нас связывает прекрасная традиция обменных гастролей», – сказал на открытии главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский.

«Мы привезли шесть спектаклей. Весь репертуар, который с 2025 года поднялся на сцену уже в новом здании театра Камала, невозможно было привезти, но то, что мы привезли, думаю, вам должно понравиться», – сказал главный режиссер ТГАТ Фарид Бикчантаев.

«В год 120-летия нашего театра в Москве открываются гастроли нашего самого известного и любимого татарского государственного академического театра. Я от всей души поздравляю театр с этим юбилеем, и желаю ему успехов в будущем», – поздравил муфтий камаловскую труппу.

Камаловцы были также удостоены нескольких наград ДУМ РФ: высшей наградой мусульман России Орденом Почета «Аль-Фахр» отметили главного режиссера ТГАТ Камала; высшей награды мусульман России медалью «За заслуги» наградили народных артистов РТ Ильтазара Мухаматгалиева и Ильдуса Габдрахманова.