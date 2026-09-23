«Татмедиа» продлило прием заявок на конкурс по популяризации языков Татарстана

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» продлило срок подачи заявок на конкурс по популяризации государственных языков Республики Татарстан и других языков в республике в сети Интернет.

Заявки принимаются до 20 октября 2026 года включительно по адресу электронной почты: konkurs_tatmedia2024@mail.ru с пометкой «Конкурс по популяризации государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан в сети Интернет». Телефон для справок: 8 (843) 570-31-12.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

– «Лучший блог в социальных сетях с количеством подписчиков до 5000» (1 место — 60 000 руб., 2 место — 50 000 руб., 3 место — 43 000 руб.);

– «Лучший блог в социальных сетях с количеством подписчиков больше 5000» (1 место — 60 000 руб., 2 место — 50 000 руб., 3 место — 43 000 руб.).

С подробностями можно ознакомится по ссылке.