В рамках «Кросса нации» в Казани пройдет «Конструктивный диалог»

В субботу, 26 сентября, в столице Татарстана в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» будет организована интерактивная площадка «Конструктивный диалог». Местом проведения мероприятия станет экстрим-парк «Урам», сообщают организаторы события.

Посетители площадки смогут в формате игр и интерактивных заданий проверить свои знания, обсудить вопросы безопасного поведения, критического мышления и ответственного выбора. Интерактивный формат проекта призван помочь молодежи в доступной форме разбирать ситуации, связанные с манипуляциями, деструктивным воздействием и безопасностью в информационной среде.

Как отмечают инициаторы события, площадка станет частью профилактической работы по предупреждению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. Через формат диалога и вовлечения они рассчитывают создать пространство, где молодые люди могут получить практические знания и навыки, необходимые для безопасного поведения и осознанного принятия решений.

Проект «Конструктивный диалог» реализуется Академией творческой молодежи РТ при поддержке аппарата Антитеррористической комиссии в РТ и Министерства по делам молодежи РТ.