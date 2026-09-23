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Общество 23 сентября 2026 16:39

Юрия Дудя* внесли в перечень причастных к экстремизму или терроризму

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Росфинмониторинг внес журналиста и блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иностранным агентом) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из обновленного реестра ведомства.

Дудь* был внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. В ноябре 2025 года суд заочно приговорил журналиста к одному году и десяти месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Позднее он был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.

В сентябре 2026 года в отношении Дудя* также был составлен новый протокол о нарушении порядка деятельности иностранного агента. 22 сентября Лефортовский суд Москвы назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

* иноагент Дудь внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

#юрий дудь #Росфинмониторинг
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