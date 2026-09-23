«Правда представляет угрозу»: почему Зеленский боится «Татар-информа»?

Украинские власти ввели ограничения против АО «Татмедиа» и трех представителей холдинга. В числе других фигурантов санкционного списка – Союз журналистов России и ряд крупных российских медиаресурсов. Эксперты считают ограничения признанием эффективной работы региональных СМИ.





Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против АО «Татмедиа»

Фото: © «Татар-информ»

Украина ограничила работу «Татмедиа» и доступ к сайтам и соцсетям «Татар-информа»

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против АО «Татмедиа». Это предусматривает ограничительные меры в отношении как самого российского медиахолдинга, так и трех его топ-менеджеров – в санкционный список вошли генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, медиадиректор Алсу Исмагилова и главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

Всего в санкционный список внесены 29 представителей российской медиаотрасли и 17 организаций. Среди них – Союз журналистов России, его региональные отделения, а также «Газета.ру», «Лента.ру», «СМИ2», «ФедералПресс», «Утро.ру» и другие медиаресурсы. Среди физических лиц, помимо представителей Татарстана, указаны председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналисты Игорь Беда и Екатерина Венявская, член-корреспондент РАО Олег Карпович.

В отношении АО «Татмедиа» предусмотрен комплекс ограничительных мер, включая блокирование активов, прекращение торговых операций и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств. Документ также предусматривает запрет распространения медиа на территории Украины и блокирование интернет-ресурсов «Татар-информа».

Включение представителей «Татмедиа» в украинские санкционные документы произошло не впервые. В январе 2025 года генеральный директор холдинга Шамиль Садыков оказался в базе «Миротворца»*. Поводом для этого стала его поездка в Луганск, где в октябре 2024 года он участвовал в подписании соглашения о сотрудничестве между АО «Татмедиа» и «Луганьмедиа».

Ранее «Татар-информ» был заблокирован на территории Латвии. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ прибалтийской республики в марте 2025 года.

Ринат Билалов: «Подписание такого указа говорит о том, что власти Украины не хотят, чтобы жители знали позицию, которой придерживаются в России» Фото: ЦИК РТ

Ринат Билалов: попадание в санкционный список – признание того, что мы справляемся с задачами

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов отметил, что введение ограничений связано в том числе с нежеланием украинских властей допускать распространение российской позиции среди жителей Украины.

«Подписание такого указа говорит о том, что власти Украины не хотят, чтобы жители знали позицию, которой придерживаются в России. Поэтому ограничивают доступ к нашим ресурсам», – сказал Билалов.

Он также обратил внимание на то, что «Татар-информ» оказался в санкционном списке вместе со СМИ из новых регионов России.

«Для нас это важная деталь. Как известно, наша республика активно участвует в восстановлении мирной жизни в Луганске. Наши журналисты неоднократно выезжали в ЛНР, мы много рассказывали о том, как медики, строители и другие специалисты из Татарстана участвуют в этой работе. Мы также постоянно рассказываем о бойцах СВО из нашей республики», – отметил главный редактор.

По словам Билалова, редакция последовательно работает по этим направлениям, а введение санкций он рассматривает как оценку этой работы.

«То, что на Украине ее таким образом «оценили», для нас в каком-то смысле признание того, что мы справляемся со своими задачами. Безусловно, идет информационная война. Санкции против нас – один из ее элементов», – сказал главред агентства.

Владимир Соловьев: «Не случайно тот же самый Зеленский – этот мелкий фюрер – еще летом ввел санкции против Союза журналистов России, против меня лично и моих коллег. А теперь – против целого ряда средств массовой информации России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Владимир Соловьев: «Зеленский – мелкий фюрер, который не хочет слышать правду»

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев связал новые санкции против российских медиаструктур с попытками украинских властей ограничить доступ граждан страны к российской информации.

«На Украине уже сформировался, по сути, тоталитарный фашистский режим, и при таком режиме не может существовать никакой свободной журналистики. Мы это видим по тому, что происходит с нашими бывшими коллегами на Украине», – сказал Соловьев.

Он напомнил, что ранее санкции были введены против Союза журналистов России, а также против него лично и других его коллег.

«Не случайно тот же самый Зеленский – этот мелкий фюрер – еще летом ввел санкции против Союза журналистов России, против меня лично и моих коллег. А теперь – против целого ряда средств массовой информации России, в том числе против вашего агентства, уважаемого в стране. Понятно, что он очень не хочет слышать правду», – заявил председатель СЖР.

По словам Соловьева, ограничения направлены на то, чтобы российская позиция не доходила до жителей Украины.

«Жители Украины привыкли в основном говорить по-русски, слушать и читать по-русски, смотреть российские телеканалы и читать новости на русском языке. Невозможно это окончательно запретить – люди все равно могут найти эту информацию. Поэтому он старается сделать все, чтобы эта правда со стороны России до граждан Украины не доходила», – отметил он.

Соловьев также рассказал, что сам уже несколько лет находится в базе «Миротворца»*. По его словам, ограничения предусматривают не только запрет на въезд на Украину, но и ряд других мер.

«Мы не имеем права на Украине проводить культурные мероприятия. Но мы, честно говоря, и не собирались. Хотя Украина мне нравится. Я много месяцев когда-то прожил в Киеве, когда был Первый Майдан, и там прекрасные люди, они все говорили по-русски. Надеюсь, что все вернется», – высказал надежду Соловьев.

Ильшат Аминов: «Это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что, когда целое государство начинает бороться с журналистами, это может быть либо признаком неадекватности власти, либо признаком бессилия» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ильшат Аминов: Санкции против журналистов показывают бессилие власти

Председатель Союза журналистов Республики Татарстан, генеральный директор телеканала ТНВ Ильшат Аминов назвал введение санкций против представителей российской медиасферы попыткой давления на журналистов.

«Это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что, когда целое государство начинает бороться с журналистами, это может быть либо признаком неадекватности власти, либо признаком бессилия. Журналисты выполняют свою работу – освещают события, которые происходят в жизни, с тех или иных позиций. Позиций может быть много, и они могут быть разными. Так и формируется картина мира», – сказал собеседник «Татар-информа».

По его словам, подобные ограничения также могут быть способом запугивания и давления на журналистов. При этом включение в санкционный список конкретных представителей татарстанских СМИ он связывает с их профессиональной работой.

«Я, честно говоря, не удивлен, но чрезвычайно опечален. Насколько я знаю, Ринат Билалов, Шамиль Садыков и другие фигуранты этого списка – достойные люди и профессиональные журналисты. Наверное, они хорошо выполняют свою работу, и это тоже может быть свидетельством этого», – отметил глава ТНВ.

Аминов пожелал коллегам продолжать работу «без страха и упрека».

Василий Колташов: «Тот факт, что Украина ввела санкции против «Татмедиа» и «Татар-информа», вполне закономерен. Это означает, что работа редакции была правильной, руководство редакции качественно ведет работу» Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

Политолог Колташов: Попадание «Татмедиа» под санкции говорит о качественной работе холдинга

Попадание АО «Татмедиа» в санкционный список Украины свидетельствует о том, что холдинг эффективно выполняет свою информационную работу, считает российский политолог, публицист, писатель и историк Василий Колташов.

«Киевский режим очень чуток в отношении российской прессы. Все, кто занимает опасную для него позицию, высказывается четко, принципиально и последовательно, попадают в те или иные запретные списки, под санкции, под запрет доступа для граждан Украины», – отметил эксперт.

По словам Колташова, сам факт включения «Татмедиа» в перечень ограничений можно рассматривать как показатель заметности работы медиахолдинга.

«И тот факт, что Украина ввела санкции против «Татмедиа» и «Татар-информа», вполне закономерен. Это означает, что работа редакции была правильной, руководство редакции качественно ведет работу, самое главное – продуктивно. Без продуктивности киевский режим не стал бы реагировать», – сказал политолог.

По мнению Колташова, вошедшие в санкционный список 29 журналистов из 17 российских медиаструктур представляют для киевского режима угрозу. «Поскольку для них вообще правда представляет угрозу», – заявил он.

Отдельно политолог отметил работу «Татмедиа» с русскоязычной аудиторией за пределами России. По его словам, холдинг освещает события в России, мире и на Украине, благодаря чему его работа выходит за пределы Татарстана.

«Поскольку «Татмедиа» работает над тем, чтобы максимально информировать русскоязычных людей на постсоветском пространстве, в том числе на территории бывшей Советской Украины, по фактам, происходящим в мире, в России и на Украине, то для киевского режима, конечно, «Татмедиа» – враг», – сказал Колташов.