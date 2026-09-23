Путин: Очереди на избирательных участках подтвердили, что запугать РФ невозможно

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства страны по видеосвязи прокомментировал прошедшие выборы в Государственную Думу ФС РФ IX созыва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поблагодарил россиян за активное участие в избирательной кампании и заявил о невозможности запугать граждан страны.

«Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы – о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов, но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – поделился своим пониманием ситуации Президент.

Кроме того, Путин обратился к участникам специальной военной операции, усмотрев связь между ходом выборов и поддержкой действующей армии.

«Хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу», – выразил уверенность он.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании начались в пятницу, 18 сентября, и завершились в воскресенье, 20 сентября. Всего по стране будет замещено около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В Татарстане одновременно проходили дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы. О предварительных результатах единого дня голосования в республике читайте в материале «Татар-информа».