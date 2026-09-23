В Татарстане пройдет Всероссийский день бесплатной юридической помощи

Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и партия «Единая Россия» 25 сентября 2026 года проведут Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи населению. Об этом сообщает Татарстанское региональное отделение «Ассоциации юристов России».

Мероприятие пройдет в районах и городах республики с 8:00 до 15:30 (в Казани – с 9:00 до 16:30, в Региональной общественной приемной – с 9:00 до 15:00) с посменным составом консультантов.

Бесплатную юридическую помощь в Казани можно получить лично и по номерам телефонов:

8-800-201-16-00;

WhatsApp: 8 (987) 205-00-63;

(843) 238-10-00.

В муниципальных районах Республики Татарстан первичное правовое консультирование оказывается лично и по номерам телефонов приемных, указанных в графике дежурства.

Помощь населению окажут члены Татарстанского регионального отделения «Ассоциации юристов России», специалисты Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Татарстан, Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, Нотариальной палаты РТ, АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ Республики Татарстан», Адвокатской палаты РТ, Министерства юстиции РТ, ГКУ «Государственное юридическое бюро Республики Татарстан» и юридической компании «Легал Линк».