Мария Захарова рассказала о современных требованиях к образу дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, насколько важен внешний вид для политиков и дипломатов и как за последние годы изменились требования к их образу. В подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv она отметила, что на государственной службе по-прежнему действуют определенные правила и дипломатический протокол, однако сегодня они стали более гибкими.

По ее мнению, одежда и манера поведения должны соответствовать конкретной ситуации, а протокол не должен превращаться в формальность ради самой формальности.

Захарова рассказала, что изучила большое количество материалов о дипломатическом протоколе и пришла к выводу, что его базовые правила сохраняются в одежде, манере поведения и ведении разговора. При этом в современный протокол вошел принцип соответствия ситуации: требования должны быть уместными и не перегружать человека ненужными ритуалами.

По ее словам, протокол стал более гибким и предполагает прежде всего ориентацию на то, что подходит конкретной ситуации.

Она также обратила внимание на то, что сегодня за внешностью публичных людей следят значительно внимательнее, чем раньше. Политикам приходится учитывать не только официальные требования к внешнему виду, но и то, как их образ воспринимает аудитория.

В качестве примеров Захарова привела бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Президента США Дональда Трампа. По ее словам, их публичные образы заметно отличаются от традиционного представления о строгом политическом стиле. При этом общественное восприятие внешности и поведения политиков за последние годы существенно изменилось.

Вместе с тем для дипломатов, считает Захарова, базовые правила уместности по-прежнему сохраняются. Она также рассказала, что советует сотрудницам учитывать российские традиции при выборе одежды и не ограничиваться исключительно сочетанием черного низа и белого верха. По ее мнению, образ можно дополнять подходящими аксессуарами и более разнообразными деталями, если они соответствуют ситуации.