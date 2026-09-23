В Татарстане уточнили положение о конкурсе «Бэллур калэм» – «Хрустальное перо»

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В Татарстане уточнили положение о Республиканском конкурсе в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо». Соответствующее постановление Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, в номинации «Эффективная пресс-служба» (предназначена для пресс-секретарей, сотрудничающих со СМИ) будут вручаться две премии в размере 60 тыс. рублей, а не одна, как прежде.

Кроме того, номинация «Лучший блогер» упраздняется. Вместе с тем в номинации «Лучший медиаблог» будет отмечать не только журналистов и блогеров, работающих в одиночку, но и журналистские и блогерские коллективы. Число вручаемых в последней номинации премий осталось неизменным (одна в размере 60 тыс. рублей).

Помимо этого, в положении внесены и некоторые другие изменения. Одно из них – заявитель должен получать справку об отсутствии задолженностей по штрафам, налогам и сборам не ранее чем за десять рабочих дней до отправки заявки организаторам конкурса.