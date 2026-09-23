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Происшествия 23 сентября 2026 18:28

С водителя, сбившего детей в ЖК «Царево», взыскали более 950 тысяч компенсации

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С водителя, сбившего детей в ЖК , взыскали компенсацию, сообщает прокуратура РТ.

«Татар-информ» рассказывал, что 18 мая двое детей были сбиты автомобилем в ЖК «Царево», недалеко от Казани. Они шли по улице вместе с матерью, однако в этот момент машина с неизвестным водителем проехала по тротуару и сбила малышей. они получили травмы.

Позднее стало известно, что водитель не возместил причиненный вред, не интересовался здоровьем детей и не пытался оказать никакую помощь. Тогда прокуратурой РТ был подан иск в суд о компенсации морального вреда, а также возмещении расходов на лечение и убытков в виде неполученного заработка матери.

Как рассказали в надзорном ведомстве, суд постановил взыскать с водителя 953 тыс. рублей. Исполнение решения суда будет контролировать прокуратура.

#прокуратура рт #компенсация
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