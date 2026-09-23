Удивляйте и работайте вдолгую: советы рестораторам Казани от Аркадия Новикова

Известный ресторатор Аркадий Новиков встретился с казанскими рестораторами и рассказал о своем пути, поделился впечатлениями от Казани и дал несколько советов. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





«Когда я открывал свой первый ресторан, я в первую очередь, думал не о том, чтобы сделать невероятно вкусно, хотя сам я повар, а чтобы постоянно удивлять посетителей»

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

«20 лет назад Казань была пятой в очереди на открытие крупных ресторанов, а сегодня к нам приехал Аркадий Новиков»

Встреча Аркадия Новикова с рестораторами прошла в гастрокомплексе рядом с парком «Елмай». Там еще остаются свободные площадки, так что выбор комплекса видится определенным намеком. Известный ресторатор прибыл туда вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным, который отметил большой скачок туристической сферы Казани за последние пару десятилетий.

«Когда мы отмечали 1000-летие Казани, к нам приехали 467 тыс. туристов. По итогам прошлого года их было уже 5 млн. Когда мы только начинали, я думал о возможных магнитах для туристов и объезжал крупных бизнесменов ресторанной сферы и уговаривал приехать в Казань. Тогда мне говорили, что сначала откроются в Уфе, Екатеринбурге, Самаре, иногда называли Пермь. Мы были пятыми в очереди, а сегодня доросли до того, что к нам приехал Аркадий Новиков», – отметил Метшин.

Он выразил надежду, что поводов посетить Казань у Новикова будет все больше, а сейчас попросил его оценить уровень ресторанной сферы города и обозначить точки роста.

Новиков восхитился Казанью и допустил открытие еще одного своего ресторана здесь

Аркадий Новиков не поскупился на комплименты Казани.

«Казань безумно красива. За сегодняшний день я уже успел посетить несколько ресторанов здесь. Мне везде говорят, что здесь очень любят национальную татарскую еду. Я не везде попробовал, она везде была похожа, но при этом везде вкусная. Но можно поработать с разнообразием», – заявил специалист.

В целом Новиков положительно отозвался о ресторанах Казани и отметил их высокий уровень.

Отвечая на один из вопросов, ресторатор уклончиво сказал, что Казань – интересная площадка.

«Мы приехали, чтобы посмотреть площадки, которые теоретически нам могут быть интересны для открытия ресторана. И если мэр Казани нас об этом попросит, то мы будем очень серьезно об этом думать», – заявил Новиков.

При этом он отметил, что сложно открывать ресторан в городе, где не живешь сам, поэтому важен выбор партнеров.

Напомним, что в Казани уже есть один ресторан, относящийся к Novikov group.

Три пути для открытия ресторана

По словам Новикова, есть три пути, по которым идет ресторатор перед открытием заведения.

«Первый – это когда у человека есть концепция и он ищет место, которое подходит идеологически и тематически. Второй – это когда уже есть помещение и начинаешь думать, какой ресторан здесь можно открыть», – сообщил он.

А третья концепция, самая незамысловатая, – когда у человека есть очень много денег и он просто инвестирует, а там как повезет.

Главное – всегда удивлять посетителя

Аркадий Новиков вспоминал о начале своего пути. Задолго до того, как он стал известным ресторатором, он пробовал устроиться в сеть «Макдональдс», однако безуспешно.

«Когда открывался первый [в СССР] „Макдональдс“, я ходил туда на собеседование. Тогда еще не было интернета, я увидел, что хотят открыть новый ресторан. Я сказал им, что буду очень полезен, так как разбираюсь в русской и греческой кухне. Они мне не перезвонили», – с улыбкой заметил Новиков.

Он вспомнил и историю создания своего первого ресторана «Сирена».

«Когда я открывал свой первый ресторан, я в первую очередь думал не о том, чтобы сделать невероятно вкусно, хотя сам я повар, а о том, чтобы постоянно удивлять посетителей», – рассказал Новиков.

В качестве примера он назвал аквариум в своем первом ресторане, где можно кормить рыбок кусочками мяса.

«Если хотите заработать деньги, то надо вкладываться в сетевые рестораны»

С точки зрения развития ресторанного бизнеса сегодня важно не останавливаться на одном заведении, а создавать сети, уверен Новиков.

«Если хочешь зарабатывать деньги, то нужно создавать не рестораны, а сети, где будет одинаковое меню и грамотная система управления. Тогда это уже настоящий бизнес», – подчеркнул он.

Кроме того, он призвал не фокусироваться на одномоментном успехе, а концентрироваться на работе вдолгую. В пример он привел рестораны в разных странах, некоторые из которых существуют уже более 100 лет.