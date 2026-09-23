От домовых чатов до телемедицины: как «Макс» меняет цифровые сервисы Татарстана
Республика стала лидером в ПФО по цифровому заселению в гостиницы через «Макс»
В Татарстане мессенджером «Макс» уже пользуются более 1,5 млн человек. На пресс-конференции в «Татар-информе» представители Минцифры, ГЖИ, Минздрава и Госкомитета по туризму рассказали, как платформа внедряется в разные сферы. О ключевых цифрах и сервисах – в материале «Татар-информа».
Аудитория «Макса» достигла 86,2 млн
К июню 2026 года национальный мессенджер «Макс» достиг 125 млн установок. Как отметил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра цифрового развития Татарстана Алексей Клонцак, сегодня «Макс» уже далеко не просто мессенджер.
«Мы воспринимали до сих пор технологию как мессенджер, но на самом деле нужно воспринимать ее как большую, сложную экосистему, которая создана как удобный и понятный инструмент для каждого жителя», – подчеркнул он.
Ежедневная аудитория платформы на данный момент составляет 2 млн человек, а всего им пользуется 86,2 млн. В Татарстане аудитория менее чем за год выросла в 10 раз: со 150 тыс. пользователей в сентябре 2025 года до более 1,5 млн в августе 2026-го.
По России 22,3 млн аккаунтов связали с учетной записью Госуслуг. 148,8 млн раз пользователи получили ОТР-коды, создали 9 млн Цифровых ID.
«Цифровой ID – это, по сути, замена наших сегодняшних бумажных документов. Сегодня уже во многих сферах можно предъявлять документы и использовать цифровой ID в мессенджере «Макс». Подтверждение возраста, статус многодетной семьи, статус студента, пенсионера, инвалида и так далее», – добавил Клонцак.
Он привел данные по отдельным отраслям:
- МФЦ: 170 тыс. пользователей чат-бота МФЦ.
- Образование: 100% школ, учреждений СПО и дошкольных образовательных организаций подключены к «Сферуму».
- Социально-культурная сфера: более 14 тыс. многодетных семей и 30 тыс. пенсионеров используют «Цифровой ID».
- ЖКХ и городское хозяйство: почти 1 млн жителей состоят в домовых чатах. Все домовые чаты и управляющие компании ведут работу в «Макс».
- Бизнес: 500 тыс. организаций по всей России запустили бизнес в «Макс».
108 тыс. телемедицинских консультаций
Здравоохранение лидирует по спросу на «Госуслугах»: 70% обращений на портале касаются медицины. Электронная запись к врачу выросла в 14 раз: с 1 млн в 2012 году до более 14 млн в 2025-м. Это 73% от всех электронных записей в ведомства Татарстана.
Как рассказал директор Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Ильнур Шигапов, через «Макс» работают четыре востребованных направления: запись на прием, телемедицина, завершение лечения и результаты иммунизации.
По словам Шигапова, через бот «Госуслуги РТ» в «Максе» пользователи сделали 269 тыс. записей. Врачи провели 108 тыс. телемедицинских консультаций. Закрыли 80 тыс. больничных листов по решению врача, без лишнего визита в больницу.
«Это полезно прежде всего для сельских регионов: доступ к повторным консультациям без длительной поездки в медорганизацию», – отметил Шигапов.
Цифровой ID также позволяет предъявлять полис ОМС – он имеет такую же юридическую силу, как бумажный.
«Часто у нас в обращениях бывает – не скачиваются медицинские документы. Итак, если вам пришло уведомление о том, что пришел электронный медицинский документ, и он не скачивается, то не нужно повторное обращение в медицинскую организацию с просьбой сформировать его заново. Происходит это в основном из-за блокировки иностранных браузеров. Здесь нужно просто скачать и установить сертификат безопасности либо пользоваться браузером», – добавил спикер.
15 тыс. домовых чатов
В Татарстане функционирует 15 тыс. домовых чатов, аудитория – почти 895,4 тыс. человек. Все 1 173 управляющие компании перевели в «Макс». Как подчеркнула первый заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Татарстана Елена Арефьева, это не просто переписка.
«Система работает как полноценный юридический инструмент: как только вы отправляете запрос через чат-бот ГИС ЖКХ, управляющая компания обязана его официально зарегистрировать. Ваше сообщение приравнивается к официальному заявлению, на которое коммунальщики обязаны ответить в установленные законом сроки», – пояснила она.
Срок ответа – 30 дней. Смена управляющей компании не влияет на чат: собственники остаются, меняется только администратор. В перспективе через домовой чат можно будет проводить общие собрания собственников.
С 1 сентября 2025 года обязанность по информационному взаимодействию в «Макс» стала лицензионным требованием, напомнила Арефьева. За бездействие управляющие компании ждет административная ответственность вплоть до аннулирования лицензии. ГЖИ рекомендует управляющим компаниям размещать фотоотчеты о работах, чтобы жители видели реальную деятельность.
1 тыс. заселений в гостиницы
Кроме того, мессенджер внедрили и в сферу гостеприимства. С 1 сентября 2026 года все отели с номерным фондом 50 и более номеров обязаны предоставлять гостям возможность цифрового заселения, в том числе через «Макс». Для отелей с фондом менее 50 номеров это требование заработает с 1 сентября 2028 года, напомнила заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Айгуль Балахонцева.
По ее словам, Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по внедрению цифрового заселения. В республике подключили 160 коллективных средств размещения, из них 127 – с фондом 50+. С момента запуска здесь провели 1 тыс. цифровых заселений.
«Как работает цифровое заселение через MAX? Фактически для гостя состоит этот процесс из двух этапов. Сначала – предварительная настройка. Тут все понятно: необходимо создать Цифровой ID, добавить документы и подтвердить данные через учетную запись Госуслуг. Затем, уже на стойке регистрации, гость открывает раздел «Цифровой ID», переходит во вкладку «Паспорт» и нажимает кнопку «Предъявить паспорт». Администратор сканирует ручным сканером этот паспорт, и данные из государственной базы подгружаются автоматически прямо в систему гостиницы», – пояснила Балахонцева.
Отелю для внедрения нужен сканер QR-кодов, интеграция с существующими системами и доверенность на сотрудника для сканирования через Госкан. С 1 сентября в системе Росаккредитации «Гостеприимство» появилась отметка о наличии цифрового заселения – турист видит ее при выборе отеля через агрегатор.