От домовых чатов до телемедицины: как «Макс» меняет цифровые сервисы Татарстана

В Татарстане мессенджером «Макс» уже пользуются более 1,5 млн человек. На пресс-конференции в «Татар-информе» представители Минцифры, ГЖИ, Минздрава и Госкомитета по туризму рассказали, как платформа внедряется в разные сферы. О ключевых цифрах и сервисах – в материале «Татар-информа».





Ежедневная аудитория платформы на данный момент составляет 2 млн человек, а всего им пользуется 86,2 млн.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аудитория «Макса» достигла 86,2 млн

К июню 2026 года национальный мессенджер «Макс» достиг 125 млн установок. Как отметил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра цифрового развития Татарстана Алексей Клонцак, сегодня «Макс» уже далеко не просто мессенджер.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы воспринимали до сих пор технологию как мессенджер, но на самом деле нужно воспринимать ее как большую, сложную экосистему, которая создана как удобный и понятный инструмент для каждого жителя», – подчеркнул он.

Ежедневная аудитория платформы на данный момент составляет 2 млн человек, а всего им пользуется 86,2 млн. В Татарстане аудитория менее чем за год выросла в 10 раз: со 150 тыс. пользователей в сентябре 2025 года до более 1,5 млн в августе 2026-го.

По России 22,3 млн аккаунтов связали с учетной записью Госуслуг. 148,8 млн раз пользователи получили ОТР-коды, создали 9 млн Цифровых ID.

«Цифровой ID – это, по сути, замена наших сегодняшних бумажных документов. Сегодня уже во многих сферах можно предъявлять документы и использовать цифровой ID в мессенджере «Макс». Подтверждение возраста, статус многодетной семьи, статус студента, пенсионера, инвалида и так далее», – добавил Клонцак.

Он привел данные по отдельным отраслям:

МФЦ : 170 тыс. пользователей чат-бота МФЦ.

: 170 тыс. пользователей чат-бота МФЦ. Образование : 100% школ, учреждений СПО и дошкольных образовательных организаций подключены к «Сферуму».

: 100% школ, учреждений СПО и дошкольных образовательных организаций подключены к «Сферуму». Социально-культурная сфера : более 14 тыс. многодетных семей и 30 тыс. пенсионеров используют «Цифровой ID».

: более 14 тыс. многодетных семей и 30 тыс. пенсионеров используют «Цифровой ID». ЖКХ и городское хозяйство : почти 1 млн жителей состоят в домовых чатах. Все домовые чаты и управляющие компании ведут работу в «Макс».

: почти 1 млн жителей состоят в домовых чатах. Все домовые чаты и управляющие компании ведут работу в «Макс». Бизнес: 500 тыс. организаций по всей России запустили бизнес в «Макс». Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

108 тыс. телемедицинских консультаций

Здравоохранение лидирует по спросу на «Госуслугах»: 70% обращений на портале касаются медицины. Электронная запись к врачу выросла в 14 раз: с 1 млн в 2012 году до более 14 млн в 2025-м. Это 73% от всех электронных записей в ведомства Татарстана.

Как рассказал директор Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Ильнур Шигапов, через «Макс» работают четыре востребованных направления: запись на прием, телемедицина, завершение лечения и результаты иммунизации.

По словам Шигапова, через бот «Госуслуги РТ» в «Максе» пользователи сделали 269 тыс. записей. Врачи провели 108 тыс. телемедицинских консультаций. Закрыли 80 тыс. больничных листов по решению врача, без лишнего визита в больницу.

«Это полезно прежде всего для сельских регионов: доступ к повторным консультациям без длительной поездки в медорганизацию», – отметил Шигапов.

Цифровой ID также позволяет предъявлять полис ОМС – он имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

«Часто у нас в обращениях бывает – не скачиваются медицинские документы. Итак, если вам пришло уведомление о том, что пришел электронный медицинский документ, и он не скачивается, то не нужно повторное обращение в медицинскую организацию с просьбой сформировать его заново. Происходит это в основном из-за блокировки иностранных браузеров. Здесь нужно просто скачать и установить сертификат безопасности либо пользоваться браузером», – добавил спикер.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

15 тыс. домовых чатов

В Татарстане функционирует 15 тыс. домовых чатов, аудитория – почти 895,4 тыс. человек. Все 1 173 управляющие компании перевели в «Макс». Как подчеркнула первый заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Татарстана Елена Арефьева, это не просто переписка.

«Система работает как полноценный юридический инструмент: как только вы отправляете запрос через чат-бот ГИС ЖКХ, управляющая компания обязана его официально зарегистрировать. Ваше сообщение приравнивается к официальному заявлению, на которое коммунальщики обязаны ответить в установленные законом сроки», – пояснила она.

Срок ответа – 30 дней. Смена управляющей компании не влияет на чат: собственники остаются, меняется только администратор. В перспективе через домовой чат можно будет проводить общие собрания собственников.

С 1 сентября 2025 года обязанность по информационному взаимодействию в «Макс» стала лицензионным требованием, напомнила Арефьева. За бездействие управляющие компании ждет административная ответственность вплоть до аннулирования лицензии. ГЖИ рекомендует управляющим компаниям размещать фотоотчеты о работах, чтобы жители видели реальную деятельность.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

1 тыс. заселений в гостиницы

Кроме того, мессенджер внедрили и в сферу гостеприимства. С 1 сентября 2026 года все отели с номерным фондом 50 и более номеров обязаны предоставлять гостям возможность цифрового заселения, в том числе через «Макс». Для отелей с фондом менее 50 номеров это требование заработает с 1 сентября 2028 года, напомнила заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Айгуль Балахонцева.

По ее словам, Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по внедрению цифрового заселения. В республике подключили 160 коллективных средств размещения, из них 127 – с фондом 50+. С момента запуска здесь провели 1 тыс. цифровых заселений.

«Как работает цифровое заселение через MAX? Фактически для гостя состоит этот процесс из двух этапов. Сначала – предварительная настройка. Тут все понятно: необходимо создать Цифровой ID, добавить документы и подтвердить данные через учетную запись Госуслуг. Затем, уже на стойке регистрации, гость открывает раздел «Цифровой ID», переходит во вкладку «Паспорт» и нажимает кнопку «Предъявить паспорт». Администратор сканирует ручным сканером этот паспорт, и данные из государственной базы подгружаются автоматически прямо в систему гостиницы», – пояснила Балахонцева.

Отелю для внедрения нужен сканер QR-кодов, интеграция с существующими системами и доверенность на сотрудника для сканирования через Госкан. С 1 сентября в системе Росаккредитации «Гостеприимство» появилась отметка о наличии цифрового заселения – турист видит ее при выборе отеля через агрегатор.