В Казани прошел прием в честь годовщины дипломатических отношений России и Китая

Фото: Артур Халилуллов / "Татар-информ"

Сегодня в Казани прошел официальный прием, посвященный 77-летию образования КНР и установлению дипломатических отношений между Россией и Китаем.

1 октября 2026 года Китайская Народная Республика отмечает 77-ю годовщину со дня своего образования и установления дипломатических отношений с России (ранее – СССР – прим. Т.И.). Для России этот год имеет особое значение: он ознаменован 25-летием подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Эти две даты — не просто формальные юбилеи, а символические вехи, подчеркивающие уникальный характер двусторонних связей, которые прошли проверку временем и вышли на принципиально новый уровень.

«В этом году исполняется 30 лет установлению отношений стратегического взаимодействия и партнёрства между Китаем и Россией, 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, а также это первый Год китайско-российского сотрудничества в сфере образования. За 77 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-российские отношения выдержали испытание меняющимися международными условиями, совершили скачок от добрососедства и дружбы к отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», - отметил временно исполняющий обязанности Генконсула КНР в Казани Цао Лунцюань.

Товарооборот между Россией и Китаем третий год подряд превышает $200 млрд, а Китай остается крупнейшим торговым партнером России 16 лет подряд.

Татарстан является одним из ключевых регионов российско-китайского сотрудничества. Китай — основной инвестор республики, двусторонний товарооборот по итогам 2025 года достиг рекордных $3,35 млрд. Связи охватывают торговлю, инвестиции, образование, ИИ, туризм и побратимские отношения городов.

«Раис Республики Татарстан господин Рустам Минниханов трижды посетил Китай, сегодня он находится с визитом в провинции Шаньдун. Делегации правительств, предприятий и вузов других областей ПФО также активно посещают Китай, эффективно продвигая сотрудничество в торгово-экономической, образовательной и других сферах. Международный форум «РОСТКИ: Китай и Россия — взаимовыгодное сотрудничество» стал важной площадкой для содействия межрегиональному сотрудничеству, привлекая в этом году более 200 предприятий из более чем 20 провинций и городов Китая и делегации более 60 субъектов Российской Федерации. В этом году в Казани также пройдёт форум Ассоциации технических университетов Китая и России, который станет важным мероприятием Годов сотрудничества в сфере образования», - отметил Цао Лунцюань.

Отметим, что сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайскую провинцию Шаньдун, где принял участие в образовательном форуме Татарстана и Шаньдуна. Лидер республики отметил, что образование занимает важное место в сотрудничестве Татарстана и Китая. В вузах республики сейчас учатся более 2 тыс. студентов из КНР. При этом, по его словам, совместные проекты в области научных исследований и прикладных разработок пока развиваются недостаточно активно.

«Сегодня мы делаем очень важный шаг на пути развития двухсторонних связей в научно-образовательной сфере. Проект создания Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех – это уникальная инициатива, которая не имеет аналогов в богатой истории взаимоотношений наших стран», – отметил Минниханов.

Меморандум о создании университета подписали в мае во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай.

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов выступил с речью на торжественном мероприятии, и зачитал поздравительную телеграмму от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В телеграмме, адресованной Председателю КНР Си Цзиньпину, от имени жителей республики и лично Раиса Татарстана переданы самые теплые поздравления по случаю национального праздника Китая.

«От имени жителей Республики Татарстан и от меня лично примите самые теплые поздравления по случаю 77-й годовщины со дня провозглашения Китайской Народной Республики. Желаем Вам и всему китайскому народу крепкого здоровья, удачи, счастья и неиссякаемой энергии для достижения самых амбициозных стратегических целей», — говорится в обращении от Рустама Нургалиевича.

Минниханов также отметил высокий уровень татарстано-китайского взаимодействия и выразил надежду на дальнейшее совместное приумножение традиций дружбы и сотрудничества между Россией и Китаем.

Отдельно Юрий Камалтынов поблагодарил коллектив Генерального офиса консульства КНР за плодотворную работу на территории республики.

«Хотелось бы пожелать вам дальнейших успехов, расширения экономических, культурных и деловых связей между Китаем, Россией и Республикой Татарстан. И пусть крепнет российско-китайская дружба», — сказал он.

Так же отметим, что на официальный прием в Казани пригласили делегацию журналистов «Татар-информа» во главе с главным редактором издания Ринатом Билаловым. Напомним, что в июле 2026 года «Татар-информ» вошел в делегацию журналистов ПФО для визита в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая СУАР.