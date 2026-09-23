Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с губернатором Шаньдуна

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе визита в КНР обсудил вопросы сотрудничества с губернатором китайской провинции Шаньдун Чжоу Найсяном. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Руководитель республики поблагодарил руководство провинции за организацию насыщенной и полезной программы для делегации Татарстана. Он обратил внимание на беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем и назвал их образцом того, как должны строиться отношения между государствами.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Что же касается отдельно взятого Татарстана, то республика на своем уровне вносит заметный вклад в развитие российско-китайских отношений. Внешнеторговый оборот по итогам прошлого, 2025 года стал рекордным и превысил 3,3 млрд долларов. «За последние годы Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономику республики – данный показатель вырос в 20 раз и продолжает увеличиваться», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис РТ напомнил, что Шаньдун стал первой провинцией, с которой Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве – это произошло еще в 2008 году. С тех пор у республики установились крепкие отношения с рядом промышленных компаний Китая.

Он также подробно рассказал о прошедшем сегодня образовательном форуме, сделав акцент на том, что Татарстан – не только ведущий индустриальный регион, но и признанный лидер научно-технологического развития.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Создание между нашими регионами Российско-Китайского университета передовых технологий КРУТех – уникальная инициатива, вошедшая в план проведения Годов российско-китайского сотрудничества в области образования», – заметил Рустам Минниханов. И уточнил, что рассматривает этот проект не только как образовательный, но и прежде всего как фундамент укрепления технологического лидерства двух стран.

Губернатор Шаньдуна поблагодарил Рустама Минниханова за его личное внимание к сотрудничеству. Чжоу Найсян также напомнил, что взаимоотношения между двумя регионами имеют давнюю историю, и счел их успешность прямой заслугой Раиса Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В завершение встречи состоялось подписание ряда соглашений:

Меморандума о сотрудничестве в сфере образования и науки между Правительством Республики Татарстан и Департаментом образования провинции Шаньдун;

Меморандума о взаимопонимании между Казанским государственным энергетическим университетом и Шаньдунским университетом науки и техники;

соглашения о сотрудничестве между компанией «Шаньдун Хайспид Груп» и ОЭЗ «Алабуга»;

соглашения о стратегическом сотрудничестве между компанией «Шаньдун Хайспид Груп» и АО «Ядран».

Подробнее о сегодняшнем соглашении о создании КРУТеха читайте в материале «Татар-информа» Минниханов в КНР: Татарстан и Шаньдун создадут университет передовых технологий.