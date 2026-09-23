В Татарстане с начала года временно трудоустроили почти 12 тысяч подростков

Центр занятости Республики Татарстан ведет системную работу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, включая период летних каникул. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

По данным ведомства, с начала 2026 года по 18 сентября были трудоустроены 11 832 несовершеннолетних. Основную часть участников составили учащиеся школ – 10 958 человек. Особое внимание в программе уделили поддержке уязвимых категорий: работу получили 12 подростков с инвалидностью и 2 ребенка-сироты.

Юные работники осваивают простые, но востребованные виды деятельности, не требующие профильного образования: подсобные работы, уборку помещений, благоустройство дворов и улиц, помощь в сельском хозяйстве и на пришкольных участках. Такой опыт позволяет подросткам не только получить первый заработок, но и познакомиться с основами трудовой дисциплины.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатели выплачивают подросткам зарплату не ниже минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени.

Трудоустройство подростков организуется в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Республики Татарстан» и соответствует приоритетам национального проекта «Кадры», направленным на формирование трудовых навыков у молодежи и расширение возможностей для раннего профессионального самоопределения.