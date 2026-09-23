Южное направление: как Лаишевский район становится частью рынка жилья Казани

Как развивается рынок жилья в Казанской агломерации и чем отличаются ее направления? В новом материале цикла о пригороде Казани разбираемся, что происходит с ценами, строительством и спросом в Лаишевском районе и как близость столицы Татарстана меняет местный рынок недвижимости.





Лаишевский район традиционно был одним из основных направлений загородного рынка Казанской агломерации.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От «загородки» к большому рынку жилья

Лаишевский район традиционно был одним из основных направлений загородного рынка Казанской агломерации. Частные дома, коттеджи и земельные участки долгое время определяли его специализацию, тогда как многоквартирное строительство оставалось скорее дополнением к большому рынку ИЖС. За последние несколько лет это соотношение начало меняться.

«Сейчас это уже не пригород, а полноценная часть агломерации с многоквартирными домами, инфраструктурой и своей экономикой. Покупатели все чаще выбирают эту локацию: здесь доступнее жилье, при этом до Казани можно добраться на автомобиле за 20–30 минут», – рассказала «Татар-информу» руководитель агентства недвижимости «Ритм» Наталия Зайцева.

Масштаб жилищного строительства показывает, как бурно здесь растет рынок. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района, в 2025 году здесь ввели 319,7 тыс. кв. метров жилья, а за январь – июль 2026-го – уже 328,4 тыс. То есть за семь месяцев объем превысил показатель за весь предыдущий год. Основную часть нового жилья по-прежнему составляет ИЖС.

«Именно в сегменте индивидуального жилищного строительства мы видим качественное изменение спроса. Дом сегодня все чаще покупают не как дачу или загородную резиденцию выходного дня, а как основное место проживания», – отметил руководитель направления ИЖС компании «Флэт» Денис Хохлов.

Вместе с этим меняются и требования к загородной недвижимости. По словам Хохлова, покупатель оценивает уже не только сам дом и участок, но и транспортную доступность, коммуникации, качество поселка и ликвидность объекта.

При этом трансформация рынка не ограничивается ИЖС. Одновременно все больший вес приобретает многоквартирное строительство. Причем развивается этот сегмент прежде всего там, где район вплотную примыкает к Казани.

Где растет многоквартирный рынок

Главными точками роста многоквартирного рынка стали Усады, Столбище, Сокуры и Большие Кабаны. По словам Дениса Хохлова, именно эти локации сегодня формируют основной пояс квартирной застройки Лаишевского района у границ Казани.

По данным пресс-службы Лаишевского района, сейчас на его территории насчитывается 277 многоквартирных домов. Новое предложение формируют как минимум четыре жилых комплекса, представленные в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Часть корпусов в них уже введена в эксплуатацию, часть еще возводится.

Масштаб новой застройки хорошо виден на примере Усад. В двух строящихся корпусах ЖК «Дома у сада» предусмотрена 501 квартира, высота домов достигает 18–19 этажей. Для территории, которая еще сравнительно недавно ассоциировалась преимущественно с частной застройкой, появление таких домов показывает, насколько меняется местный рынок жилья.

Следующим крупным этапом может стать освоение 179 га в Усадах. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета, территорию разрабатывает «Ак Барс Дом», причем речь идет о комплексном развитии, а не о строительстве отдельных домов. Однако масштаб застройки – лишь одна сторона происходящих изменений. Важнее для рынка то, что многоквартирный сегмент района фактически развивается в связке с Казанью.

«Практически все основные проекты МКД в районе находятся либо непосредственно на границе с Казанью, либо в непосредственной близости от города. Поэтому с точки зрения рынка недвижимости их уже сложно воспринимать как отдельный от Казани сегмент – по сути, это продолжение городской агломерации», – отметил Хохлов.

Эта близость отражается и на стоимости жилья. Квартиры в новостройках Лаишевского района Хохлов ориентировочно оценивает в 220–250 тыс. рублей за кв. метр, хотя показатель сильно зависит от конкретной локации и проекта. В отдельных комплексах цены ниже: например, в августе 2026 года средняя стоимость квадратного метра в корпусах ЖК в Усадах, согласно ЕИСЖС, составляла порядка 176–185 тыс. рублей.

Для сравнения: медианная стоимость квадратного метра в новостройках Казани в июле 2026 года составляла около 254 тыс. рублей. Но для Лаишевского района сравнение с городом не исчерпывается ценой квартиры: при сопоставимом бюджете покупатель может выбирать уже между квартирой и собственным домом с участком.

Качественный готовый дом с участком в востребованных локациях сегодня можно приобрести в среднем за 8–12 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Массовое ИЖС по соседству с «казанской Рублевкой»

По оценке Дениса Хохлова, качественный готовый дом с участком в востребованных локациях сегодня можно приобрести в среднем за 8–12 млн рублей. Однако единой средней цены для всего района, по его словам, также фактически не существует: стоимость сильно зависит от площади и качества дома, размера участка, наличия коммуникаций, самого поселка и его удаленности от Казани.

О том, как менялась стоимость земли под ИЖС, позволяют судить последние доступные данные «Циан.Аналитики», которые относятся к 2025 году. Тогда средняя стоимость сотки в Лаишевском районе составляла 345 тыс. рублей – примерно на 50% больше, чем пятью годами ранее. В самом Лаишево показатель достигал 445 тыс. рублей, а пятилетний рост превышал 100%. Более свежих данных по средней стоимости участков пока нет.

Разница в стоимости с Казанью остается одним из аргументов в пользу загородного формата. Однако, как отметил Хохлов, сравнивать квартиру и частный дом только по стоимости квадратного метра некорректно: при сопоставимом бюджете покупатель дома получает большую площадь, участок, парковочное место, собственную территорию и более высокий уровень приватности. Поэтому выбор ИЖС все чаще связан не только с экономией, но и с образом жизни.

В верхнем ценовом сегменте работают уже другие факторы – природное окружение, близость воды, приватность и транспортная доступность. По оценке Хохлова, в статусных локациях стоимость домов начинается примерно от 20–30 млн рублей. Ранее член Гильдии риелторов Татарстана Анастасия Гизатова в комментарии «Татар-информу» отмечала особые позиции Лаишевского района на премиальном загородном рынке республики.

Так, в 2026 году в открытой продаже здесь встречались дома стоимостью 75–125 млн рублей и выше. Среди премиальных локаций участники рынка называли Боровое Матюшино, Тетеево, Биму и другие территории вблизи Волги и Куйбышевского водохранилища.

Быстрый рост жилищного строительства увеличивает нагрузку на инфраструктуру Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Успевает ли инфраструктура за жилищным строительством

Быстрый рост жилищного строительства увеличивает нагрузку на инфраструктуру. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района, за последние пять лет его население выросло на 28 тыс. человек и сейчас превышает 75,5 тыс. Вместе с расширением жилых территорий растет потребность в дорогах, коммунальных сетях, школах, детских садах и медицинских учреждениях.

«Ключевым фактором остаются дороги. Когда транспортная доступность становится комфортной, спрос на жилье растет еще сильнее. Для Лаишевского района это особенно важно, потому что значительная часть покупателей по-прежнему связана с Казанью – люди живут за городом, но продолжают ездить туда на работу и по другим делам», – подчеркнула Наталия Зайцева.

В 2026 году на строительство и ремонт дорог в Лаишевском районе предусмотрено около 900 млн рублей. В 2025 году открыли обход Сокуров, продолжается развитие трассы Р-239 Казань – Оренбург.

Еще один крупный проект – дублер Оренбургского тракта, который должен создать дополнительный выезд из Казани и снизить нагрузку на существующую дорожную сеть. Для рынка жилья он особенно важен в ближайших к городу локациях, где сосредоточена значительная часть новой многоквартирной застройки.

Рост жилых территорий требует и новых коммунальных мощностей. В районе модернизируют водопроводные сети, реконструируют очистные сооружения Лаишево, проектируют канализационные коллекторы в Сокурах и Габишево.

«Новые мощности необходимы в том числе для подключения будущих жилых территорий. Одновременно в районе проектируют три детских сада в Сокурах, школу на 500 мест в Каипах, прорабатывают строительство поликлиники в Столбище», – отметили в пресс-службе Лаишевского района.

Рост квартирного рынка Лаишевского района привлекает не только тех, кто покупает жилье для себя Фото: © «Татар-информ»

Квартира для инвестиций: сколько можно заработать на аренде

Рост квартирного рынка Лаишевского района привлекает не только тех, кто покупает жилье для себя. По наблюдениям Наталии Зайцевой, квартиры в ближайших к Казани локациях все чаще рассматривают и для последующей сдачи в аренду. Преимущество таких объектов она видит прежде всего в более низкой стоимости покупки по сравнению с Казанью при относительно небольшой разнице в арендных ставках.

В качестве примера Зайцева привела однокомнатную квартиру в ЖК «Дома у сада». Ее стоимость с предчистовой отделкой составляет около 7,8 млн рублей. Еще примерно 850 тыс. потребуется на ремонт, мебель и технику, то есть общие вложения составят порядка 8,6 млн рублей. Сдать такую квартиру, по оценке риелтора, можно примерно за 35 тыс. рублей в месяц, или за 420 тыс. в год.

При таких вводных валовая доходность от аренды составит около 4,9% годовых, а простая окупаемость только за счет арендных платежей – более 20 лет. Однако Зайцева предлагает учитывать не только доход от арендатора, но и возможное увеличение стоимости самой недвижимости, поскольку именно на рост цены приходится значительная часть ее инвестиционного расчета.

«Если заложить консервативный рост стоимости квартиры на 10% в год, то через пять лет объект может стоить порядка 12,5 млн рублей. За это же время собственник получит около 2,1 млн арендного дохода. Прирост стоимости составит примерно 4,7 млн рублей, а совокупный результат за пять лет – около 6,8 млн», – подчеркнула эксперт.

Для сравнения: аналогичную квартиру в Казани риелтор оценила уже в 10–11 млн рублей, тогда как сдавать ее можно примерно за 40–45 тыс. рублей в месяц. По мнению Зайцевой, потенциал роста стоимости недвижимости на ближайших к Казани территориях Лаишевского района сейчас выше, чем на более зрелом городском рынке. При этом инвестиции здесь она рассматривает как долгосрочную историю с горизонтом порядка семи – десяти лет.

Дальнейшее развитие рынка Лаишевского района эксперты связывают прежде всего с его положением внутри Казанской агломерации. При этом характер застройки будет различаться в зависимости от удаленности от Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как далеко на юг будет расширяться рынок жилья Казани

Дальнейшее развитие рынка Лаишевского района эксперты связывают прежде всего с его положением внутри Казанской агломерации. Ближайшие к столице Татарстана территории постепенно забирают часть спроса на квартиры и дома, и в перспективе пяти – десяти лет этот процесс, по мнению участников рынка, продолжится.

При этом характер застройки будет различаться в зависимости от удаленности от Казани. Наталия Зайцева ожидает, что ближайшие территории будут все больше приобретать городской характер, тогда как более удаленные населенные пункты сохранят преимущество загородного формата.

«Через пять – десять лет, думаю, Лаишевский район уже не будет восприниматься просто как пригород. Ближайшие к Казани территории будут развиваться как городские – с многоквартирными домами, школами, поликлиниками, торговыми центрами. При этом останутся и поселки для тех, кто хочет жить в своем доме и ближе к природе. Застройка будет становиться более комплексной: речь уже идет не об отдельных домах, а о целых микрорайонах со своей инфраструктурой», – сказала Зайцева.

Новые точки роста в районе появятся и дальше от границы Казани. Один из крупнейших проектов – круглогодичный курорт «Казань Марина» в Лаишево с гостиницами, ресторанами и яхтенной инфраструктурой, к которому проектируют отдельную автомобильную дорогу. Развитие таких проектов может расширить и сам рынок недвижимости района: помимо жилья для постоянного проживания, в туристических локациях может расти интерес к объектам для краткосрочной и посуточной аренды.

Еще одним источником спроса могут стать новые рабочие места в самом районе. По данным пресс-службы Лаишевского района, уже сейчас здесь работают пять аккредитованных промышленных парков с 44 резидентами, а инвестиционный потенциал территории оценивается в 84 млрд рублей. Вместе с аэропортом, производственными и логистическими площадками это создает дополнительный спрос на жилье со стороны тех, кто работает непосредственно в районе, а не ежедневно ездит в Казань.

В предыдущем материале проекта «Татар-информ» рассказывал о развитии Большого Зеленодольска на западном направлении Казанской агломерации. Лаишевский район также все сильнее встраивается в рынок жилья столицы Татарстана, однако Денис Хохлов отметил, что южное направление будет развиваться по другому сценарию.

«Что касается перспектив, я действительно вижу здесь потенциал крупного жилого пояса Казанской агломерации. Аналогия с «Большим Зеленодольском» понятна, но я бы не говорил, что Лаишевский район будет его копией. У этого направления своя специфика», – подытожил Хохлов.