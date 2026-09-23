В Казани пройдет арх-хакатон по созданию концепций общественных пространств

Фото предоставлено организаторами мероприятия

С 17 по 21 октября в столице Татарстана будет проходить пятидневный архитектурный хакатон «Молодежная среда». Студенты и молодые архитекторы пройдут образовательную программу, а после разработают концепции реальных объектов в пяти городах и районах республики вместе с жителями территорий, сообщают организаторы события.

Участники арх-хакатона постараются понять, что нужно молодым людям от пространства вокруг себя, где им хочется проводить время, встречаться, заниматься творчеством, учиться новому и просто быть вместе. Искать ответы на эти вопросы они будут непосредственно на территориях, для которых предстоит создать новые проекты.

Студенты и молодые архитекторы объединятся в междисциплинарные команды и за пять дней разработают концепции молодежных пространств для Бугульмы, Елабуги, Шемордана, Лаишева и Столбища.

Сначала участники хакатона отправятся на объекты, познакомятся с территориями и пообщаются с местными жителями. Это позволит понять, как пространства используются сегодня, чего в них не хватает и какими их хотят видеть будущие пользователи. Завершится проект питчингом архитектурных концепций молодежных пространств.

Программной дирекцией выступят пионеры соучаствующего проектирования в России – «Проектная группа 8». Это междисциплинарная команда специалистов по городским исследованиям и развитию территорий.

Участие бесплатное, количество мест ограничено. Для участников организовывается образовательная программа под кураторством опытных архитекторов и питание во время нее. Основной лекционной площадкой станет креативный кластер «Адонис».

Подать заявку могут студенты и молодые специалисты в области архитектуры, дизайна, социологии, продюсирования и урбанистики. Отбор будет идти до 4 октября, для этого нужно заполнить анкету по ссылке: mctatarstan.ru/hakaton2026/form.

Архитектурный хакатон «Молодежная среда» состоится в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи и Министерства по делам молодежи РТ.

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