«Татнефть» объявила VI грантовый конкурс для муниципалитетов Татарстана

Фото: пресс-служба "Татнефти"

Компания «Татнефть» объявила о начале VI грантового конкурса для муниципальных образований Татарстана, сообщила газета «Нефтяные вести».

Основное направление конкурса в этом году – «Развитие территорий и экология». В него входят проекты по благоустройству родников, озеленению и созданию общественных пространств, строительству и ремонту водоводов, установке детских площадок.

В случае победы гранты можно будет направить на содержание территорий и общественных пространств, ликвидацию несанкционированных свалок и аварийных деревьев, а также создание инфраструктуры для сбора вторичного сырья и отходов.

Заявки на участие принимаются до 17:00 22 октября. Участвовать могут бюджетные учреждения, органы местного самоуправления и некоммерческие организации.

На конкурс принимаются проекты по решению актуальных социальных вопросов и развитию территорий в районах присутствия «Татнефти». В список входят Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Елабужский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нурлатский, Нижнекамский, Новошешминский, Сармановский, Черемшанский и Ютазинский муниципальные районы Татарстана, а также Тольятти.