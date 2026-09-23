Преподаватели татарского получат денежные призы по итогам «Туган Тел Феста»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фестиваль «Туган Тел Фест» организован при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Министерства культуры региона и сети детских садов «Бала-Сити». В этом году мероприятие проводится уже в четвертый раз. О деталях фестиваля его организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

В фестивале принимают участие воспитатели дошкольных учреждений. Для них на татарском языке в регионе проводится не так много мероприятий, констатировала основательница сети многоязычных детских садов и школ «Бала-Сити» и инициатор «Туган Тел Феста» Альбина Насырова.

«Фестиваль проводится в практическом формате. Каждый участвующий в нем преподаватель и методист приносит с собой знания и новые подходы, которые он может использовать в своей работе. Здесь собираются творчески мыслящие, стремящиеся к инновациям и неравнодушные педагоги. Они стремятся сделать учебу интересной для детей, чтобы малыши охотно посещали уроки татарского языка. Очень важно поддерживать таких преподавателей», – подчеркнула Альбина Насырова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По ее словам, на фестивале педагоги смогут поделиться своим опытом.

«У кого-то свой новаторский подход, интересные методические инструменты, кто-то ведет блог, кто-то вместе с детьми сочиняет сказки. Среди музыкально одаренных педагогов есть и те, кто очень интересно проводит уроки музыки на татарском языке. Каждый из педагогов, участвующих в фестивале, – звезда в своей области. Каждый из них уникален, каждый делится своим опытом и обогащает этим работу других. Призываю посещать этот фестиваль. Как минимум вы вернетесь вдохновленными на свою работу, а как максимум – увидите новые проекты и методы, принесете их в свои детские сады и поделитесь ими с коллегами», – пояснила она.

В этом году в рамках фестиваля было решено организовать конкурс с денежными призами для педагогов. Всего было получено 73 заявки, из которых были отобраны 15 финалистов. Размер поощрения составляет 50 тыс. рублей за первое место, 30 тыс. – за второе и 20 тыс. – за третье.

По словам организаторов, в «Туган Тел Фесте» примут участие не только преподаватели Татарстана, но и педагоги и методисты из других регионов. Об этом сообщила эксперт первой категории Управления образования Исполкома Казани Райхана Богавеева.

«„Туган Тел Фест“ в городе начал проводиться четыре года назад. С каждым годом число участников растет, что является положительным явлением… Хотя мы говорим, что мероприятие проводится на общереспубликанском уровне впервые, в нем участвуют и представители других регионов. Поэтому можно сказать, что это межрегиональный фестиваль. Масштаб фестиваля увеличивается с каждым годом. Этот фестиваль объединяет специалистов дошкольного образования, дает им возможность общаться и обмениваться опытом», – сказала она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Еще одно важное направление фестиваля – адаптация народной педагогики к современным условиям и ее использование в работе с детьми в интересной форме. «Педагоги, работая вместе с родителями, а также бабушками и дедушками, пытаются использовать народную педагогику в современной форме. Просматривая видеоролики, мы увидели, что педагоги подходят к этому очень умело. Они связывают наши традиции и обычаи с духом времени и представляют их детям в интересной форме. Есть много успешных преподавателей, у которых можно учиться и которым можно подражать. Можно сказать, что мы нашли педагогов, которые являются настоящими звездами в своей области», – заметила специалист.

«Народная педагогика издавна укрепляла цепь поколений. Сегодня мы должны использовать ее возможности в современной форме и направлять их на достижение этой цепи. Фестиваль позволяет нам добиться этого естественным и легким путем», – добавила Богавеева.

Для участников «Туган Тел Феста» предусмотрено пять номинаций. О них рассказала Гузель Мухаметзянова – методист детского сада «Бала-Сити» и учитель высшей категории.

«Первая номинация – обучение детей языку через игру . Игра – один из самых интересных и эффективных форматов для детей. На первый взгляд, эта номинация может показаться простой, но сегодня существует множество игр. Поэтому, чтобы принять участие в этой номинации, педагогу необходимо продемонстрировать свой врожденный талант и уникальную игру» – отметила спикер.

Вторая номинация – использование цифровых технологий. Здесь педагоги также представили свой опыт ведения блогов. «Одна из наших блогеров вышла в финал. Гюльназ Бадретдинова, которая присутствует здесь, стала финалисткой в этой номинации», – добавила методист.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Третья номинация – это развитие предметно-пространственной среды. Среду часто называют третьим педагогом. Она влияет не только на детей, но и на взрослых, присутствующих в образовательном учреждении. При создании среды для детей мы стараемся использовать наиболее эффективные предметы и инструменты», – акцентировала Мухаметзянова.

Четвертая номинация – «Мастер национальных мероприятий». Ее цель – объединение разных поколений посредством национальных традиций и обычаев. В этом году в этой категории имеется очень успешный опыт.

Пятая номинация посвящена эффективному использованию музыкальных произведений в работе с детьми дошкольного возраста. «Музыка сама по себе является средой, оказывающей сильное влияние на развитие ребенка. Ее часто используют как в играх, так и в различных видах деятельности», – объяснила Гузель Мухаметзянова.

Фото: © Михаил Захаров / «Интертат»

Подведение итогов республиканского конкурса «Туган Тел Фест» состоится 26 сентября в ИТ-парке имени Башира Рамеева в 10.00. На мероприятие приглашены преподаватели татарского языка, педагоги и специалисты в области образования. Для участников фестиваля подготовлены сертификаты и подарки. Кроме того, будут организованы мастер-классы и концерт.

Милена Новикова