Лауреатами премии Махмутова стали профессор КФУ и директор техникума

Профессор кафедры педагогики высшей школы Института психологии и образования Казанского федерального университета Гасангусейн Ибрагимов и директор Набережночелнинского технологического техникума, доктор педагогических наук Виктор Суворов стали лауреатами Государственной премии имени М. И. Махмутова за 2026 год. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Государственная премия имени Мирзы Махмутова вручается с 2017 года. Ее лауреатами становятся педагогические работники за значительные достижения в научно-методической работе, подготовку педагогических кадров, внедрение технологий в образование, развитие дидактики и практическую деятельность. Каждый год ее получают два педагога. В 2023 году денежный эквивалент премии был увеличен с 100 тыс. рублей до 250 тыс.

В прошлом, 2025 году Махмутовской премии были удостоены учитель начальных классов казанской школы-интерната №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья Эльвира Гарипова и доктор педагогических наук, профессор кафедры профессионального и педагогического образования КНИТУ-КХТИ Петр Осипов, о чем сообщал «Татар-информ».

Мирза Исмаилович Махмутов (1926–2008) – педагог и востоковед, кандидат философских и доктор педагогических наук, академик Академии педагогических наук СССР и Российской академии образования, действительный член Академии наук РТ, заслуженный деятель науки РФ. Автор более 500 работ по педагогике и лингвистике (в том числе – в области лексикологии восточных языков). Создал теорию методов проблемно-развивающего обучения в общеобразовательной и профессиональной школе.