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Общество 23 сентября 2026 15:36

В Татарстане через МАКС провели более 100 тыс. телемедицинских консультаций

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В Татарстане через мессенджер МАКС провели 108 тысяч телемедицинских консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Как рассказали в ведомстве, мессенджер позволяет согласовать время видеоконсультации с врачом. После удаленного осмотра в медицинской информационной системе фиксируются результаты и рекомендации. Кроме того, через мессенджер можно получить результаты исследований и другие медицинских документов.

По статистике ведомства, более 70% обращений на Госуслуги связаны с записью к врачу. При этом через МАКС записывались на прием 269 000 раз, а также 80 тысяч раз открывали и закрывали больничные листы.

#минздрав татарстана #мессенджер Max
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