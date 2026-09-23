Мария Захарова рассказала об отношении к критике в интернете

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об отношении к комментариям в интернете, в том числе к обсуждениям ее внешности. Об этом дипломат сообщила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv.

По словам Захаровой, она давно сталкивается с агрессией и оскорблениями в интернете, но не хочет полностью отгораживаться от чужого мнения. Дипломат объяснила, что ей интересно читать комментарии и размышлять над высказанными в них мнениями.

Со временем, отметила Захарова, она научилась различать причины, по которым люди оставляют те или иные комментарии. По ее словам, часть критики может быть проявлением обычной агрессии или ненависти, тогда как другие высказывания требуют более внимательного анализа.

При этом дипломат считает, что опасность может представлять не только открытая агрессия, но и чрезмерная лесть. По ее мнению, от крайностей – как от похвалы, так и от клеветы – лучше дистанцироваться и стараться оценивать ситуацию трезво.

Захарова также рассказала, что регулярно сталкивается с комментариями о своей внешности. При этом она не считает правильным полностью закрываться от подобных высказываний.

Дипломат объяснила, что человек, который полностью выстраивает защиту от чужого мнения, рискует стать нечувствительным ко всему происходящему вокруг.