Минниханов в КНР: Татарстан и Шаньдун создадут университет передовых технологий

Татарстан и китайская провинция Шаньдун готовят запуск совместного университета передовых технологий КРуТех. Проект объединит 25 вузов двух регионов, а первые образовательные программы планируют открыть в 2027 году. О перспективах проекта Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на образовательном форуме Татарстана и Шаньдуна.





«Проект создания Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех – это уникальная инициатива, которая не имеет аналогов в богатой истории взаимоотношений наших стран»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайскую провинцию Шаньдун. В рамках поездки он принял участие в образовательном форуме Татарстана и Шаньдуна, где обсудили развитие сотрудничества в сфере высшего образования и науки.

Минниханов отметил, что образование занимает важное место в отношениях Татарстана и Китая. Сейчас в вузах республики учатся более 2 тыс. китайских студентов. При этом, по его словам, совместные научные исследования и прикладные разработки пока развиваются недостаточно активно.

«Сегодня мы делаем очень важный шаг на пути развития двухсторонних связей в научно-образовательной сфере. Проект создания Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех – это уникальная инициатива, которая не имеет аналогов в богатой истории взаимоотношений наших стран», – сказал глава Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Университет объединит вузы Татарстана и Шаньдуна

В состав консорциума войдут университеты Татарстана и китайской провинции Шаньдун. Координировать работу российской и китайской сторон будут Казанский федеральный университет и Шаньдунский университет, сообщает пресс-служба КФУ.

Образовательная модель предусматривает программы по схемам 3+1, 2+2 и 1+1, двойное научное руководство и получение двух дипломов.

Проект предполагает развитие совместных образовательных программ по инженерным, цифровым, биомедицинским специальностям и промышленному дизайну. Запуск первых программ запланирован на 2027 год.

Меморандум о создании университета стороны подписали в мае во время официального визита Президента России Владимира Путина в Китай.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Китайская сторона расширит научное сотрудничество

Заместитель губернатора провинции Шаньдун Сунь Сымин отметил большой потенциал сотрудничества с Татарстаном. По его словам, необходимо расширять межвузовские обмены и создавать новые площадки для взаимодействия.

«Истинная дружба не знает расстояний, совместными усилиями мы приведем сотрудничество в образовании на новый уровень», – сказал Сунь Сымин.

Ранее Шаньдунский университет сообщал о планах развивать в рамках КРуТех совместные исследования и обмены студентами и преподавателями. Среди направлений сотрудничества – материаловедение, машиностроение, химия и фармакология.

Китайская сторона также рассматривает проект в контексте Годов образования России и Китая. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщал о поддержке совместного проекта КФУ и Шаньдунского университета. В числе приоритетных направлений он называл энергетику, новые материалы, аэрокосмические технологии, информационные науки и здравоохранение.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Казань примет форум технических вузов России и Китая

Минниханов также напомнил, что в ноябре в Казани пройдет крупнейший форум технических университетов России и Китая. Он пригласил к участию в нем университеты Шаньдуна.

В рамках визита представители Татарстана и Шаньдуна подписали несколько соглашений между университетами двух регионов.

Отдельно КФУ в ходе рабочей поездки в Китай обсуждает создание Казанской международной технологической школы при Циндаоском технологическом университете. Документы по проекту находятся на рассмотрении министерства образования Китая. Ожидается, что обучение по трем бакалаврским программам может начаться в сентябре 2027 года.

Сотрудничество российских и китайских вузов включает совместные образовательные программы, научные исследования и академические обмены. По данным посла КНР в России Чжан Ханьхуэя, сейчас между вузами двух стран действуют более 150 совместных образовательных учреждений и программ, а 16 профильных университетских альянсов объединяют более 800 вузов России и Китая. В 2026–2027 годах страны проводят перекрестные Годы сотрудничества в области образования.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Россия и Китай вышли на новый уровень промышленной кооперации»

Создание Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех востребовано именно сейчас, считает президент Центра исследований АТР, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. Свое мнение он выразил в беседе с «Татар-информом».

«Идея абсолютно востребована, и именно сейчас. Российско-китайские отношения вступают в новую эпоху всеобъемлющего партнерства стратегического взаимодействия и достигли беспрецедентных высот», – сказал эксперт.

По его словам, Россия и Китай вышли на новый уровень промышленной кооперации, при котором страны не только обмениваются технологиями, но и совместно создают новые разработки.

«Нам нужен инженерный суверенитет и кадры, способные создавать технологии будущего прямо сейчас, а не через 10 лет. Классические вузы слишком неповоротливы, университет передовых технологий должен готовить изобретателей со скоростью стартапа», – отметил Санакоев.

Говоря о том, что две страны могут дать друг другу в инженерном и технологическом образовании, эксперт отметил различия в сильных сторонах российских и китайских подходов.

«Мы даем глубокую фундаментальную науку и умение мыслить сложными системами. Китай дает скорость промышленного внедрения, доступ к глобальным дата-сетам и культуру быстрого прототипирования», – сказал Санакоев.

По его словам, российская сторона может обеспечивать фундаментальную научную базу, а китайская – помогать быстрее доводить разработки до промышленного применения.

«Мы учим физике процесса, они – массовому производству. Поэтому создание между нами подобного «инженерного моста» представляется мне весьма перспективным», – добавил эксперт.

При этом сама по себе модель двух дипломов не гарантирует реального академического обмена, считает Санакоев. По его мнению, совместное обучение должно быть связано с практикой и конкретными задачами предприятий.

«Это не должно стать простым «коллекционированием» дипломов. Бумага без практики мертва», – подчеркнул эксперт.

Для развития реального обмена он предложил сделать обязательной семестровую мобильность студентов с практикой на предприятиях, совместную защиту проектов перед комиссиями обеих стран и работу с едиными научными руководителями.

«Единые научные руководители для дипломов, решающих задачи совместных предприятий» также могли бы сделать программы более прикладными, считает Санакоев. Кроме того, полезной он назвал совместную практику студентов в России и Китае.