Фильм «Романовы: преданность и предательство» выходит в российский прокат

В сентябре этого года в российский прокат выходит художественный фильм «Романовы: преданность и предательство». Премьера картины состоялась 28 августа на международном кинофестивале в Санкт-Петербурге «Огни большого города», а с 24 сентября лента будет доступна в широком кинопрокате.

Фильм посвящен судьбоносным решениям императора Николая II в период Первой мировой войны. В центре сюжета – выступление России в защиту Сербии, выполнение союзнического долга перед Францией, принятие императором командования армией и поддержка решения о проведении Брусиловского прорыва, в значительной степени изменившего ход войны.

Кинопроект создавался при участии историков и представителей Русской православной церкви. Консультантами выступили историк-архивист Владимир Хрусталев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, иеромонах Сретенского монастыря Игнатий, а также руководители музейных комплексов Тюмени и Санкт-Петербурга. Проект поддержали пять иерархов РПЦ. Съемки проходили в реальных исторических локациях Петербурга, Тобольска и Перми.

Министерство просвещения РФ включило фильм во всероссийскую культурно-просветительскую акцию «В кино всем классом».

Республика Татарстан входит в национальный туристический проект «Императорский маршрут». Организаторы отмечают, что фильм может вызвать интерес у жителей городов, связанных с историей династии Романовых, и дать дополнительный импульс развитию культурно-познавательного туризма. Дополнительная информация о сеансах будет размещена на афишах кинотеатров.