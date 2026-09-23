Каждая пятая жительница Казани готова жить с альфонсом

Фото: © Саалават Камалетдинов / «Татар-информ»

Около 20% жительниц Казана готовы всецело обеспечивать своего мужчину, но при условии, что с ним она состоит в серьезных отношениях. Об этом «Татар-информу» сообщили в сервисе знакомств «Мамба» по итогам исследования.

«Почти три четверти опрошенных готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации, но условия у всех разные. Для 43% важно, чтобы мужчина сам старался справиться с проблемами. Каждая пятая готова взять на себя все расходы, если отношения серьезные. Еще 10% согласны помогать, но лишь какое-то время», – сказано в сообщении.

При этом более трети жительниц столицы РТ признались, что уже когда-то обеспечивали своих мужчин. Каждая пятая женщина зарабатывала заметно больше своего партнера. Четверть жительниц Казани сообщили, что не готовы помогать финансово своим вторым половинкам.