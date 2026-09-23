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Происшествия 23 сентября 2026 17:47

Двое жителей Казани отравились газом в своей квартире, их госпитализировали

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Двое жителей Казани попали в больницу с симптомами отравления газом, сообщает Госжилинспекция РТ.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Парковая. Вероятной причиной утечки стала обратная тяга. В 20 квартирах перекрыт газ, и, несмотря на плановое техобслуживание в апреле, заново проверяется состояние вентиляции и дымоходов.

Кроме того, в Казани произошло еще два происшествия с газом. В доме на Полевой выявили негерметичность вентканалов и перекрыли газ. В доме на улице Якуба жители одной из квартир залили газопровод водой, самовольно устанавливая газовую колонку, – теперь газа лишен весь подъезд, а нарушители будут оплачивать все расходы по устранению аварии.

#Госжилинспекция РТ #отравились угарным газом
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