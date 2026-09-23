Коробченко: В Татарстане выпускают Aurus для коммерческих продаж

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В Татарстане выпускают автомобили Aurus для коммерческих продаж. Об этом рассказал вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

Aurus – первая отечественная марка автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж». В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск завода по производству Aurus.

Сейчас на этой производственной площадке серийно выпускают автомобили Aurus Senat и Aurus Komendant. Предприятие готовится к выпуску обновленной версии Aurus Senat. Зимой 2026-го сообщалось о модернизации производства в «Алабуге».

При этом автомобили Aurus для органов государственной власти в специальном исполнении собирают в Государственном научном центре РФ ФГУП «НАМИ» в Москве.

Ранее на сессии «Коммерческий транспорт России 2026: анализ и перспективы», организованной в рамках выставки COMTRANS, Олег Коробченко назвал Татарстан одним из центров автомобилестроения России.

В 2024-м Президент России Владимир Путин направился на церемонию инаугурации на рестайлинговом Aurus Senat. На Петербургском международном экономическом форуме этого года корреспонденту «Татар-информа» рассказали, как изменился лимузин после рестайлинга.

Летом 2025 года дочерняя структура корпорации «Газпром» приобрела контрольный пакет (51% акций) Aurus. Речь идет о 36% акций, которыми до декабря 2024 года владел фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов (потом они перешли российской фирме «Дедал»), а также о части пакета ФГУП «НАМИ», который равнялся 61,5%.

Еще раньше, в апреле 2024-го, компания «Соллерс» вышла из состава собственников Aurus, продав свою долю в 0,5% ООО «Хит Моторз Рус» (им руководит бывший генеральный директор «Москвича» и выходец из КАМАЗа Ханс-Петер Мозер). В феврале 2025-го стало известно, что владельцем этих 0,5% акций стало ПАО «КАМАЗ».