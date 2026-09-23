Минстрой РТ: Все социальные объекты Татарстана готовы к отопительному периоду

Подготовка коммунальной инфраструктуры к зимнему сезону в Татарстане вышла на финальную стадию, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на брифинге в Кабмине РТ.

По его словам, все объекты социальной сферы уже полностью готовы к холодам, а по жилому фонду только пять из более 18 тыс. многоквартирных домов еще не получили паспорт готовности к отопительному сезону.

«На сегодняшний день решение о начале отопительного периода принято в 21 муниципалитете Татарстана», – добавил Айзатуллин.

Он подчеркнул, что в республике сформирован резервный фонд на 160 млн рублей, включающий трубы, котлы и генераторы, для предотвращения возможных аварий. Кроме того, в республике есть 18 транспортабельных котельных, которые в случае необходимости будут оперативно доставлены в любой населенный пункт и подключены к теплосетям.