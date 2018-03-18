Татарстан стал лидером по явке в европейской части России на 12.00

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Лидером среди регионов европейской части России с показателем явки 38,47 процента к 12 часам стала Республика Татарстан. Об этом сообщает РИА Новости.

На выборах 2012 года аналогичный показатель в Татарстане составлял 35,45 процента.

Кроме того, высокую избирательную активность на нынешних выборах Президента РФ продемонстрировали Республика Мордовия с явкой 37,9 процента и Брянская область с явкой 33,51 процента соответственно.

В целом по России, согласно озвученным в 14 часов данным ЦИК, явка по состоянию на 12 часов достигла 34,72 процента.