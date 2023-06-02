ЖК «Счастье в Казани» — победитель престижной премии Urban Awards 2023

Жилой комплекс «Счастье в Казани», который Группа «Эталон» возводит у реки Казанки, назвали «Премьерой года» по итогам федеральной премии Urban Awards 2023. Церемония награждения победителей юбилейной 15-й премии состоялась 31 мая в рамках форума «Движение» в концертном зале Red Arena на курорте Красная Поляна.

Проект бизнес-класса возводится в столицы Татарстана на улице Гаврилова рядом с живописной парково-рекреационной зоной «Савиново». Первая очередь ЖК «Счастье в Казани» включает два корпуса разной этажности — 19 и 20 этажей, в которых представлена 351 квартира. Покупателям квартир в комплексе «Счастье в Казани» доступны разнообразные и функциональные планировочные решения — среди них классические варианты, а также квартиры евроформата с просторной кухней-гостиной, квартиры с гардеробными, мастер-спальнями и саунами. В первой очереди жилого комплекса «Счастье в Казани» дополнительно представлены квартиры с гибкими планировками.

В пешей доступности от объекта расположены школы, магазины и кафе, несколько торговых центров и спортивные объекты, а до Казанского Кремля жители комплекса смогут добраться на автомобиле всего за 15 минут.

Продажи в ЖК «Счастье в Казани» стартовали в октябре 2022 года. А в апреле 2023 года на строительной площадке комплекса состоялась торжественная церемония заливки первого бетона — традиционное мероприятие, которое символизирует начало активного этапа строительства проекта.

Стоит отметить, что по итогам Urban Awards 2023 еще один проект Группы «Эталон» — ЖК «Монография», возводимый в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вблизи исторических пригородов, тоже завоевал награду в номинации «Премьера года».

Группа «Эталон» также вошла в тройку лидеров номинации «Девелопер года» по итогам открытого голосования Urban Awards. По итогам 2022 года Группа ввела в эксплуатацию 735 тыс. кв. метров жилья, что на 74% больше объемов 2021 года. Показатель стал рекордным за всю 35-летнюю историю компании. Компания также продолжила развитие земельного банка, нарастив его объем до 6,4 млн кв. метров и увеличив стоимость активов до рекордных 288 млрд рублей, в том числе за счет выгодного приобретения российского бизнеса концерна «ЮИТ», а также запуска новых проектов в таких регионах, как Омск, Екатеринбург, Тюмень и Казань.

Urban Awards — это профессиональная федеральная премия в области жилой недвижимости. Она была учреждена в 2009 году для продвижения современных стандартов и передового опыта в девелопменте, а также для повышения качества инфраструктуры и городской среды. В этом году в юбилейной 15-й премии приняли участие 198 объектов от 128 застройщиков из 63 регионов страны. Лучшие проекты по версии Urban Awards традиционно проходят независимую экспертизу со стороны профессиональных участников рынка.

Застройщик ЖК «Счастье в Казани» — ООО «Специализированный застройщик „ЭТАЛОН-КАЗАНЬ“» (входит в Группу «Эталон»).

Проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф.

Офис продаж «Группы Эталон» в Казани: 8 (843) 233-50-21.

www.etalongroup.ru

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