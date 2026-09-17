Ночной клуб «Nebar» в Казани закрыли на 70 суток за санитарные нарушения
В Казани ночной клуб «Nebar» закрыли на 70 суток за антисанитарию.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по РТ, в заведении провели проверку и выявили, что режим мытья посуды не соблюдался, влажная уборка проводилась некачественно, при приготовлении блюд использовались просроченные продукты, а сотрудники допускались к работе без прохождения медосмотра.
Материалы о нарушениях передали в суд, который постановил временно приостановить работу кафе для устранения нарушений.