Ночной клуб «Nebar» в Казани закрыли на 70 суток за санитарные нарушения

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

В Казани ночной клуб «Nebar» закрыли на 70 суток за антисанитарию.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по РТ, в заведении провели проверку и выявили, что режим мытья посуды не соблюдался, влажная уборка проводилась некачественно, при приготовлении блюд использовались просроченные продукты, а сотрудники допускались к работе без прохождения медосмотра.

Материалы о нарушениях передали в суд, который постановил временно приостановить работу кафе для устранения нарушений.