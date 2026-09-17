Треть россиянок хотя бы раз портили еду партнера из-за обиды – опрос

Около трети (34%) опрошенных жительниц России хотя бы раз намеренно портили еду партнера, когда были на него обижены. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Пакет» от компании Х5. В опросе приняли участие 1,5 тыс. респонденток.

Согласно результатам исследования, 34% женщин хотя бы раз специально портили еду, а 12% делали это пару раз.

Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры (50%), забытая годовщина (44%) и возвращение домой позже обещанного (31%). Более трети (38%) россиянок добавляли в блюдо ингредиент, который мужчина не любит. Еще 31% пересаливали еду, а 19% – делали ее острее.

Выражать обиду через еду 37% россиянок стали после того, как увидели подобное в сериалах и фильмах. Еще 25% сделали это по собственному желанию, а 19% переняли идею у подруг. Более половины жительниц страны (56%) портят еду немного, чтобы она стала просто невкусной, а 25% делают блюдо заметно хуже обычного.