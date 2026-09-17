Палата представителей США поддержала закон об «адских санкциях» против России

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении рестрикций против России и Ирана, одним из инициаторов которого был ныне покойный американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* (сам политик именовал его биллем «о санкциях из ада»). Об этом сообщает агентство Reuters.

Инициативу поддержали 262 конгрессмена, против ее принятия выступили 159 законодателей. За проект закона проголосовали почти все члены Палаты представителей от республиканцев (не поступили так лишь семь конгрессменов) и 56 представителей демократов, пошедшие против позиции руководства своей партии.

При этом члены Палаты представителей опасались, что билль, предоставляющий Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу новые полномочия по введению тарифов, может спровоцировать рост цен на топливо. Из-за этого голосование по нему могли отложить до промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на 3 ноября.

Спикер палаты Майк Джонсон указывал на противодействие влиятельных демократов в комитетах по иностранным делам и налогообложению, а также на наличие «очагов беспокойства» среди республиканцев, сообщало агентство Bloomberg.

Несмотря на это, 15 сентября Палата представителей 214 голосами против 211 приняла регламент рассмотрения законопроекта, а сейчас поддержала сам документ. Сенат одобрил билль еще 7 августа. Теперь его должен будет подписать Дональд Трамп.

Изначально авторы документа, республиканец Грэм* и демократ Ричард Блюменталь, предлагали повысить на 500% пошлины против стран, закупающих уран и энергоносители у России. Тогда законопроект не был принят из-за отсутствия поддержки со стороны администрации Трампа и колебаний демократов, не желавших предоставлять нынешнему лидеру Штатов дополнительные полномочия по введению тарифов на товары из других стран.

Обновленная версия билля, носящая название «Закон Линдси О. Грэма* о введении санкций против России и Ирана 2026 года», дает Президенту США право вводить адресные пошлины до 100% на импортные товары из пяти стран – крупнейших покупателей российской нефти или газа. Тарифы на российские товары, по желанию главы государства, могут быть доведены до 500% – как и предусматривалось в первоначальной версии.

К моменту процедурного голосования в Сенате, которое состоялось 28 июля, крупнейшими покупателями нефти из РФ были Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а газа – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия.

Однако документ позволяет освобождать от пошлин государства, закупающие менее 15% от общего объема экспорта российского газа и стремящиеся снизить зависимость от энергоносителей из России. Эта оговорка позволяет защитить от новых тарифов американских союзников – Японию, Францию, Венгрию и Бельгию.

Билль также закрепляет на законодательном уровне ограничительные меры, введенные против российских должностных лиц, государственных учреждений и юридических лиц, включая уже введенные прежде исполнительными указами президентов США, и вводит ряд новых запретов, касающихся трансграничных переводов, операций с ценными бумагами, американских инвестиций в Россию и так далее.

По настоянию Дональда Трампа, документ дополнен положением о продлении действия закона о санкциях против Ирана до 2031 года. Американский лидер обусловил выполнением этого требования поддержку нового закона.

В случае принятия законопроекта администрация будет обязана регулярно отчитываться перед законодателями о применении введенных ограничений. Вместе с тем Президент США сохранит за собой право приостановить действие санкций в интересах национальной безопасности, уведомив об этом Конгресс. Полная отмена рестрикций возможна лишь при подписании мирного соглашения и прекращении боевых действий между Россией и Украиной.

* Включен в РФ в список террористов и экстремистов.