ВС РФ поразили предприятия, производящие БПЛА и радиоэлектронику на Украине

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям, производящим БПЛА и радиоэлектронику на Украине.

Как сообщили в Минобороны РФ, в Киеве и Киевской области поражены два цеха и промпредприятие по производству БПЛА. Кроме того, удар был нанесен по «Де Ново Дата-Центру», который занимался хранением и передачей военных данных для ВСУ, и по аккумуляторному парку в Броварах, обеспечивавшему бесперебойную работу военных объектов в Киевской области.

В Запорожской области повреждения получил металлургический комбинат «Запорожсталь», занимавшийся выплавкой чугуна и выпуском прокатной стали для оборонных предприятий Украины и Европы, а также научно-производственный комплекс «Искра», производивший комплексы радиотехнической разведки и РЭБ.

В Одесской области поражены два сухогруза с поставками для ВСУ, электроподстанция Арциз, питавшая порт Измаил, и два моста через Днестр, используемых для перевозки военных грузов из Румынии.