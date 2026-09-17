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СВО 17 сентября 2026 10:09

ВС РФ поразили предприятия, производящие БПЛА и радиоэлектронику на Украине

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ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям, производящим БПЛА и радиоэлектронику на Украине.

Как сообщили в Минобороны РФ, в Киеве и Киевской области поражены два цеха и промпредприятие по производству БПЛА. Кроме того, удар был нанесен по «Де Ново Дата-Центру», который занимался хранением и передачей военных данных для ВСУ, и по аккумуляторному парку в Броварах, обеспечивавшему бесперебойную работу военных объектов в Киевской области.

В Запорожской области повреждения получил металлургический комбинат «Запорожсталь», занимавшийся выплавкой чугуна и выпуском прокатной стали для оборонных предприятий Украины и Европы, а также научно-производственный комплекс «Искра», производивший комплексы радиотехнической разведки и РЭБ.

В Одесской области поражены два сухогруза с поставками для ВСУ, электроподстанция Арциз, питавшая порт Измаил, и два моста через Днестр, используемых для перевозки военных грузов из Румынии.

#минобороны рф #армия россии #СВО
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