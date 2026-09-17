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Культура 17 сентября 2026 06:24

Церковь Николы Тульского в Казани включили в проект работ по сохранению ОКН

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Проект сохранения церкви Николы Тульского на улице Большой Красной в Казани получил положительное заключение государственной экспертизы. Сведения об этом внесли в Единый государственный реестр заключений экспертизы.

Речь идет об объекте культурного наследия, построенном в 1806–1816 годах. Авторами проекта церкви являются архитекторы Михаил Шелковников и Василий Бажанов. Здание расположено по адресу: улица Большая Красная, 3.

Застройщиком выступает Казанский Богородицкий мужской монастырь Казанской епархии Русской православной церкви. Техническим заказчиком является ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

#церковь #объект культурного наследия
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