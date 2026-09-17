Церковь Николы Тульского в Казани включили в проект работ по сохранению ОКН
Проект сохранения церкви Николы Тульского на улице Большой Красной в Казани получил положительное заключение государственной экспертизы. Сведения об этом внесли в Единый государственный реестр заключений экспертизы.
Речь идет об объекте культурного наследия, построенном в 1806–1816 годах. Авторами проекта церкви являются архитекторы Михаил Шелковников и Василий Бажанов. Здание расположено по адресу: улица Большая Красная, 3.
Застройщиком выступает Казанский Богородицкий мужской монастырь Казанской епархии Русской православной церкви. Техническим заказчиком является ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».