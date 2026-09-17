Хотевший стать «сыном Путина от Африки» угандиец привез ему кофе в подарок

Мечтавший стать «сыном от Африки» Президента России Владимира Путина гражданин Уганды Дэвис Акампурира привез в подарок российскому лидеру выращенный им кофе. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2024 году Акампурира на встрече с Путиным после прошедшего в «Сириусе» Всемирного фестиваля молодежи признался, что хотел бы «стать его сыном от Африки» и видеть Президента РФ в качестве наставника. В ответ глава российского государства в шутку назвал молодого человека «сыном».

В этом году угандиец вновь приехал на Всемирный фестиваль молодежи, который сейчас проходит в Екатеринбурге. «Я выращиваю кофе и привез президенту Путину две упаковки премиального угандийского кофе, который я лично вырастил, собрал и упаковал на своей ферме», – рассказал он.

Молодой человек охарактеризовал кофе из Уганды как лучший в мире и пояснил, что привезенный им подарок «символизирует плодородную почву, упорный труд и суверенное богатство» его страны.

Акампурира добавил, что хотел бы снова встретиться с Президентом РФ, чтобы предложить организовать поставки произведенного им кофе для нужд Кремля.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Делегация Татарстана победила в дебатах, организованных в рамках этого мероприятия, о чем ранее сообщал «Татар-информ».