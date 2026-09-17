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Происшествия 17 сентября 2026 08:49

В Ростовской области обломки БПЛА повредили электроподстанцию

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В Ростове четыре района остались без электричества из-за повреждения подстанции обломками БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, над регионом перехватили более 50 БПЛА. Погибших и пострадавших при атаке нет.

«В результате падения обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция», — написал Юрий Слюсарь в соцсетях.

Обломки БПЛА были также обнаружены в различных местах Ростова и Мясниковского района области. Кроме того, повреждения получили 6 частных домов и хозяйственных построек.

Экстренные службы уже устраняют последствия атаки на местах.

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