В Ростовской области обломки БПЛА повредили электроподстанцию

В Ростове четыре района остались без электричества из-за повреждения подстанции обломками БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, над регионом перехватили более 50 БПЛА. Погибших и пострадавших при атаке нет.

«В результате падения обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция», — написал Юрий Слюсарь в соцсетях.

Обломки БПЛА были также обнаружены в различных местах Ростова и Мясниковского района области. Кроме того, повреждения получили 6 частных домов и хозяйственных построек.

Экстренные службы уже устраняют последствия атаки на местах.