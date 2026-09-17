Под Зеленодольском завершились работы по очистке реки Булатки и озера Очки

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Зеленодольском районе Татарстана завершена экореабилитация двух водоемов, реки Булатки и озера Очки, в поддержку целей национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В частности, в селе Нурлаты произведена очистка реки Булатки. В ходе работ от донных отложений расчищено 1,72 километра русла реки. На участках, наиболее пострадавших от эрозии, выполнены работы по укреплению берегов каменной наброской.

«До проведения экореабилитации в период паводков здесь затапливало дома. Сейчас эта проблема устранена. Благодаря проведенным работам обеспечена защита населения от негативного воздействия вод, защищена инфраструктура, хозяйственные постройки и местное кладбище», – прокомментировал достигнутые результаты заместитель министра экологии РТ Ильнур Насретдинов.

Государственным заказчиком выступило подведомственное Министерству экологии и природных ресурсов Татарстана ГБУ «Геоцентр РТ». Сами работы выполнила компания «Татмелиорация». Общая стоимость расчистки превысила 23 млн рублей.

Работы на Булатке велись с 2025 года в рамках федерального проекта «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений». Теперь от негативного воздействия паводковых вод защищены свыше 450 местных жителей.

«Во время экореабилитации было изъято более 20 тыс. куб. метров илового осадка. Была проведена техническая очистка, выкорчевка падающих деревьев и растений. Русло и берега очищены, теперь вода течет и нет застоев», – отметил директор ГБУ «НПО Геоцентр РТ» Марс Валиев.

В текущем году также проведена экореабилитация озеро Очки на территории обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета в поселке Октябрьский, которая признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Расчистка озера входила в перечень работ, необходимых для общего благоустройства территории. Она осуществлялась по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках региональной госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан». Реализация проекта обошлась более чем в 13 млн рублей.

«Озеро так называется, потому что естественным образом напоминает очки. С 2025 года проведены работы по изъятию донных отложений, также установлены водопропускные трубы. В будущем планируем продолжить комплексное развитие – благоустроить территорию озера, проложить дорожки», – проинформировал Ильнур Насретдинов.

Экореабилитация озера площадью 3200 кв. метров должна повысить привлекательность этой территории и сделать водоем точкой притяжения для туристов и местных жителей.

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