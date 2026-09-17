Врачи БСМП Челнов спасли женщину, сердце которой годами работало на износ

Врачи Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов спасли женщину, в сердце которой пострадали три клапана. Орган буквально работал на износ. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

54-летняя пациентка поступила в реанимацию БСМП с подозрением на инфаркт миокарда. Врачи сделали УЗИ сердца, на котором обнаружили жизнеугрожающее состояние – стеноз аортального клапана. Он затвердел и не мог больше работать в полную силу.

Выяснилось, что женщине 25 лет назад уже заменили один клапан – митральный. Из-за порока развилась сердечная недостаточность: левая сторона сердца не могла перекачивать кровь в полном объеме, а правая получала дополнительную нагрузку. Из-за больших нагрузок пострадал и аортальный клапан, и трехстворчатый.

«У пациентки длительно существовал порок митрального клапана, в результате развилась легочная гипертензия. Это опасное состояние, при котором сильно повышается давление в кровеносных сосудах, идущих от сердца к легким. Из-за сильной нагрузки на сердце страдают все клапаны, ведь правая часть органа пытается протолкнуть кровь через суженные артерии. В такой ситуации сердце просто может не выдержать», – объяснил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии БСМП Рамис Якубов.

Сначала была выполнена миниинвазивная операция по протезированию аортального клапана. Ее провели через небольшой разрез с левой стороны груди и прокол в бедре. Чтобы не подвергать пациентку дополнительной опасности, ее подключили к аппарату искусственного кровообращения. В ходе операции врачи столкнулись с еще одним препятствием.

«Сосуды у пациентки достаточно мелкие, поэтому мы не могли установить транскатетерный клапан стандартным способом. Нам пришлось делать доступ напрямую через самую верхушку сердца. Ее проткнули и провели имплантацию: внутрь пораженного клапана установили протез», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения №2 Марат Шарафутдинов.

На сегодняшний день пациентка продолжает лечение в БСМП имени Р.С.Акчурина и чувствует себя хорошо. В левых отделах сердца женщины аортальный и митральный клапан исправлены, но нагрузка на трехстворчатый клапан все еще увеличена. Поэтому в будущем планируется еще одна малоинвазивная операция.