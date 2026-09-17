ФИПИ предложил заучивать тексты для ЕГЭ по литературе

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) предложил ввести в школьную программу обязательное заучивание текстов и составление цитатников для успешной сдачи ЕГЭ по литературе. Это следует из методических рекомендаций ФИПИ.

Институт начал публикацию рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года. Согласно документу, при выполнении заданий 5 и 10 экзаменуемые чаще всего допускали ошибки при цитировании поэтических произведений.

В рекомендациях говорится, что заучивание текстов и составление цитатников должны стать обязательными составляющими изучения литературы как предмета – точнее, вернуться в процесс освоения предмета, каким бы устаревшим этот вид деятельности сегодня ни казался.

Из документа также следует, что экзаменуемым проще было справиться с анализом стихотворений Валерия Брюсова «Вечером в дороге», Ивана Бунина «Сумерки» и Владимира Соколова «Первый иней». Сложнее оказалось работать с произведениями Ольги Берггольц «Бабье лето» и Игоря Северянина «Не устыдись…».