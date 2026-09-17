В больнице находятся 28 пациентов с отравлением после посещения кафе Nan Кебаб

На сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице им. профессора А.Ф. Агафонова находятся 28 пациентов с отравлением после посещения кафе NAN Кебаб. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Ранее сообщалось о 26 госпитализированных. Тогда их состояние врачи оценивали как средней степени тяжести и удовлетворительное. Накануне стало известно, что число отравившихся в заведении увеличилось до 58 человек.

«Татар-информ» сообщал, что у 33 клиентов кафе NAN Кебаб, расположенного на улице Беломорской в Казани, выявили заражение кишечной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора провели расследование, выявив многочисленные нарушения и заражение продуктов кишечной палочкой и сальмонеллами. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об этой истории – в материале «Татар-информа».