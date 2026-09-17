ФСБ: Жителя Севастополя задержали за контрабанду оружия на Украину

Жителя Севастополя задержали в Подмосковье за контрабанду оружия на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Московского региона задержан житель Севастополя, гражданин России, 1979 г.р., подозреваемый в совершении государственной измены», – рассказали в ведомстве.

Установлено, что мужчина через Telegram вышел на контакт с сотрудником СБУ, после чего под его кураторством стал заниматься поставками оружия на Украину через третьи страны. В дальнейшем поставленное вооружение предполагалось использовать против Армии России в зоне СВО.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы.

