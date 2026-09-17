Более 300 сирот из ПФО собрались в Уфе на фестиваль «Вернуть детство»

16 сентября 2026 года в Уфе, в Государственном концертном зале «Башкортостан», состоялось торжественное открытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство». Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Согласно полученной информации, на башкирской земле собрались более 300 талантливых детей и подростков из регионов Приволжского федерального округа – победителей региональных этапов конкурса. От Республики Татарстан в фестивале принимают участие 22 воспитанника Альметьевского, Нурлатского, Чистопольского, Нижнекамского, Елабужского и Лаишевского детских домов.

Конкурсантов и их наставников от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова приветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев. Он подчеркнул, что окружной фестиваль в этом году проходит на территории военно-патриотического парка Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Максима Серафимова, и эта площадка выбрана не случайно.

«Здесь проверяются и закаляются характеры, формируется внутренний стержень, дух стойкости и сплочения. Всё это необходимо молодым людям нашего неспокойного времени – времени больших вызовов и борьбы за умы молодого поколения. Пусть для вас это станет местом встречи с единомышленниками, началом дружбы на долгие годы. Желаю вам провести время в гостеприимной Уфе с пользой, зарядиться яркими эмоциями от интересной борьбы и получить радость от заслуженных побед», – сказал заместитель полномочного представителя.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости – Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, главный федеральный инспектор по республике Александр Окатьев, депутат Государственной Думы РФ Рима Баталова, заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Тамара Тансыккужина, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр спорта Руслан Хабибов, министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова и другие.

«Дорогие друзья, мы от всей души приветствуем вас! Добро пожаловать в Башкортостан! Мы в республике очень любим гостей и хотим, чтобы вам здесь было хорошо. Постараемся в эти дни поделиться с вами нашей сердечностью, знаниями и той силой, которая у нас есть. Мы неслучайно пригласили вас в парк «Патриот». Здесь вас ждёт много интересного: пообщайтесь, погуляйте, обязательно примите участие в «Гонке героев», прыгните с десантной вышки. Это отличная возможность проверить свои силы. Вы – самые творческие и интересные ребята. Надеемся, что вы уедете отсюда с теплом в сердце», – обратился к участникам фестиваля Глава региона Радий Хабиров.

Программа фестиваля «Вернуть детство» включает интеллектуальные, творческие и спортивные мероприятия: «Мастерок», «Звёзды детства», «Ума палата», «Спортивный Олимп», «Кулинарное мастерство», а также испытание «Гонка героев» и конкурс «Медиа», которые в этом году проходят впервые. Для участников подготовлены уроки по управлению беспилотными системами, мастер-классы с известными общественными деятелями, профориентационные мероприятия и экскурсии. Вечером ребят ждет развлекательная дискотека.

Как подчеркивается в сообщении, особое значение фестиваль приобретает в Год единства народов России. Он объединяет детей из всех регионов Приволжского федерального округа, помогает им знакомиться, общаться, раскрывать способности и приобретать новых друзей. Все мероприятия можно отслеживать онлайн на официальном сайте проекта – фестивальдетства.рф.

Завершится фестиваль 18 сентября торжественной церемонией в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. Победителей конкурсов и соревнований ждут ценные призы.

Социальный проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и правительства Республики Башкортостан. Основные задачи проекта – охватить максимальное количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участием в региональных отборочных и окружных мероприятиях профориентационного, познавательного, культурного и спортивного характера, а также создать условия для успешного развития потенциала каждого ребенка.