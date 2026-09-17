Матери-героини с 2027 года начнут получать 1 млн рублей автоматически

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Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», с 1 января 2027 года начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 млн рублей через Социальный фонд. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков.

По его словам, Социальный фонд России начнет перечислять выплату за присвоение звания в проактивном, то есть автоматическом режиме. Соответствующий проект разработал Минтруд России.

Парламентарий отметил, что новация позволит избежать лишней бюрократии: женщинам больше не придется собирать документы для подтверждения статуса. Исаков пояснил, что как только указ о награждении подписан, система должна сама это «увидеть», а матери-героине ничего доказывать не нужно. Он назвал это логичным шагом, поскольку государственные базы оцифрованы, а сверка данных ведомствами не должна занимать много времени.

Звание «Мать-героиня» присваивается за рождение и воспитание 10 и более детей. Оно сопровождается вручением ордена и выплатой в 1 млн рублей. Кроме того, с 1 января 2026 года матерям-героиням предоставляются новые льготы: право на внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, льготы при пользовании транспортными средствами и по оплате проезда, а также бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Законодательством предусмотрена возможность получения матерями-героинями ежемесячной выплаты в размере 72 403,79 рубля с ежегодной индексацией в качестве альтернативы предоставлению льгот в натуральном виде.